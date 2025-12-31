Чому мелодії "залипають" у голові: науковці пояснили природу вушних черв’ячків

«Вушні черв’яки» / © Pexels

Короткі фрагменти пісень можуть нав’язливо крутитися в голові навіть у тиші — явище, яке науковці називають «вушними черв’яками». Дослідження свідчать, що з ним регулярно стикається більшість людей, особливо ті, хто часто слухає музику.

Про це повідомило видання Science Alert.

Фінські вчені з’ясували, що понад 90% людей принаймні раз на тиждень помічають у себе мелодії, які мимоволі прокручуються в думках, а близько 60% — щодня. Найчастіше це фрази з популярних композицій, що звучали недавно або повторювалися багато разів.

Учені пояснюють: мозок працює схожим чином і під час реального прослуховування музики, і коли «відтворює» її подумки. При цьому активнішою стає слухова асоціативна кора — зона, що відповідає за складніші музичні образи.

Навіть люди з вродженою амузією — порушенням, за якого складно визначати фальш і запам’ятовувати мелодії, — також іноді відчувають «вушних черв’яків», хоча значно рідше.

Нав’язлива мелодія здатна впливати й на робочу пам’ять. Австралійські дослідники виявили, що під час «музичного залипання» люди гірше виконують завдання, пов’язані з короткочасним запам’ятовуванням — фрагмент пісні буквально «займає» частину когнітивних ресурсів. Чим знайомішою є мелодія, тим сильніше цей ефект.

Для більшості людей «вушні черв’яки» радше приємні, але для тих, хто живе з обсесивно-компульсивним розладом, вони можуть бути додатковим подразником. Дослідження поки не дають однозначної відповіді, чи виникають вони у людей з ОКР частіше, чи просто сприймаються гостріше.

Позбутися настирливої мелодії іноді допомагають прості речі. Британські вчені, зокрема, радять жувати жуйку — це може порушити роботу «внутрішнього голосу», через який мозок відтворює пісню. Інший варіант — переключити увагу на іншу музику, хоча цей спосіб не завжди гарантує повний ефект.

Парадоксально, але прослуховування тієї ж композиції «до кінця», як показують дослідження, частіше не знімає проблему, а навпаки — підвищує шанс, що мелодія знову застрягне в голові.

