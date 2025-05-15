Чому корабель на Місяці перекинувся: у компанії назвали три головні причини

Місяць / © Associated Press

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Компанія Intuitive Machines оприлюднила результати розслідування падіння свого другого місячного модуля Athena, який перекинувся після посадки поблизу південного полюса Місяця 6 березня цього року. Причинами невдалого приземлення стали три критичні фактори, які спільно призвели до втрати апарата.

Про це пише space.

Як повідомив генеральний директор Intuitive Machines Стів Альтемус під час брифінгу 13 травня, першою проблемою стали збої в роботі лазерного висотоміра. Через «шум і спотворення сигналу» Athena не змогла точно визначити висоту під час завершального етапу посадки.

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Друга причина — складні умови освітлення в зоні посадки, розташованій лише за 160 км від південного полюса Місяця. «Низький кут падіння світла та тіні від місцевого рельєфу завадили точній роботі системи посадки», — зазначив Альтемус.

Третій фактор — обмежена точність навігації. Оптична система Athena використовувала знімки NASA, зроблені з орбіти, однак на малій висоті під час посадки ці фото не дозволили правильно ідентифікувати кратери та нерівності.

Місія IM-2 стала продовженням попереднього польоту IM-1, у якому модуль Odysseus також перекинувся, хоча й зумів пропрацювати сім земних днів. Обидва апарати підтримувалися програмою NASA CLPS, яка залучає приватні компанії до доставлення корисних вантажів на Місяць.

Athena везла наукове обладнання NASA, міні-апарат Grace та місяцехід MAPP, але падіння не дозволило їм розгорнутися на поверхні.

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Intuitive Machines вже працює над усуненням недоліків. У новому модулі для місії IM-3, запуск якої запланований на 2026 рік, буде посилено систему навігації, додано нові висотоміри та сенсори, незалежні від освітлення. Також використовуватимуться вдосконалені алгоритми машинного навчання для розпізнавання ландшафту.

«Рухаючись уперед, ми досягнемо успіху. Приземліться м’яко, приземліться вертикально, готові до роботи», — резюмував Альтемус.

Нагадаємо, вчені з NASA та Центру інженерних досліджень армії США здійснили несподіване відкриття: не Венера, а саме Меркурій є найближчою до Землі планетою в середньому. Це спростовує десятиліттями поширене уявлення про планетарне сусідство.