Чому важко відірватися від телефона — пояснення вчених / © pexels.com

Реклама

Понад 10% населення світу можуть мати проблеми з проблемним користуванням Інтернетом. Вчені з’ясували, що причина криється не лише у звичках людей, а й у тому, як працюють цифрові платформи.

Про це повідомило видання Egeszseg Kalauz з посиланням на звіт міжнародної групи експертів, опублікованому в науковому журналі The Lancet Psychiatry.

Реклама

За оцінками дослідників, проблемне використання Інтернету може стосуватися понад 10% людей у світі. Водночас встановити точну кількість складно, адже науковці використовують різні підходи до визначення та оцінювання цього явища.

Реклама

Експерти пояснюють, що йдеться не лише про надмірне захоплення соціальними мережами чи відеоіграми. До проблемного користування Інтернетом також належать неконтрольовані онлайн-покупки, нав’язливий пошук інформації та постійне вивчення симптомів захворювань у Мережі.

Водночас дослідники наголошують, що важливо відрізняти активне користування цифровими технологіями від поведінки, яка вже негативно позначається на роботі, стосунках і повсякденному житті.

Чому людям складно відкласти телефон

На думку вчених, пояснювати надмірне користування смартфонами лише недостатньою силою волі неправильно. Значну роль відіграють самі цифрові платформи, які створені так, щоб якомога довше утримувати увагу користувачів.

Зокрема, нескінченна стрічка новин, автоматичне відтворення відео, персоналізовані рекомендації та постійні сповіщення спонукають людей знову відкривати застосунки. Експерти припускають, що розвиток штучного інтелекту може зробити ці механізми ще ефективнішими.

Реклама

Особливе занепокоєння викликає вплив цифрових технологій на дітей і підлітків. Проблемне користування Інтернетом пов’язують із порушеннями сну, тривожністю, депресією та погіршенням успішності в навчанні.

Проте вчені зауважують, що цей зв’язок може бути двостороннім. Психологічні труднощі здатні сприяти надмірному перебуванню в Мережі, а воно, своєю чергою, може поглиблювати наявні проблеми.

Що пропонують змінити вчені

Автори дослідження закликають посилити регулювання цифрових платформ, обмежити функції, які сприяють надмірному користуванню, та забезпечити кращий захист дітей.

Крім того, експерти звертають увагу на недостатню підготовленість медичних працівників і потребу в розробленні ефективних методів профілактики та лікування.

Реклама

Одним із прикладів такого підходу став міжнародний проєкт BootStRaP. У його межах дослідники розробили та випробовують мобільний застосунок, покликаний допомогти молоді сформувати здоровіші звички користування Інтернетом.

Науковці наголошують, що для розв’язання проблеми необхідні спільні міжнародні дії. Хоча окремі аспекти впливу цифрових технологій ще потребують вивчення, наявних доказів уже достатньо, щоб почати діяти.

Нагадаємо, в Нідерландах дослідники вивчили мозок жінки, яка протягом понад трьох десятиліть узимку переживала стан, схожий на зимову сплячку.

Новини партнерів