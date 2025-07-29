Чому на «Титаніку» не залишилося жодного людського скелета — наукове пояснення

Місце аварії Титаніка - що сталося з тілами загиблих

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Понад 1500 людей-пасажирів легендарного «Титаніка» загинуло, але людських останків не знайшли.

Про це йдеться у дослідженні, передає ladbible.

«Хоча внаслідок зіткнення з айсбергом в Атлантичному океані загинуло близько 1500 людей, на місці аварії не залишилося ні скелетів, ні тіл. Це підтверджує режисер фільму „Титанік“ та ентузіаст глибоководних експедицій Джеймс Кемерон, який багато разів відвідував місце аварії», — йдеться у матеріалі.

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Кемерон розповідав New York Times 2012 року, що не бачив жодних людських останків.

«Ми знаходили одяг, взуття — це дає підстави вважати, що колись там були тіла. Але жодного скелета ми не виявили», — додає він.

Куди поділися останки загиблих? Відповідь дають науковці

За словами вченого Роберта Балларда, вода на таких глибинах не містить достатньої кількості карбонату кальцію — основного компонента кісток.

«На глибині близько 3000 футів (приблизно 900 м) ви проходите так звану глибину компенсації карбонату кальцію — це ключ до розгадки… Коли морські організми з’їдають тіло, кістки, що залишилися, поступово розчиняються в морській воді», — каже Баллард.

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Тож скелети справді були, але їх м’які тканини розклалися, а кістки згодом розчинилися.

Ті, хто загинув не на борту, а замерз у воді у рятувальних жилетах, можливо, віднесла течія або шторм. Їхні останки також згодом зруйнувалися, і тепер нічого не залишилося.

Нагадаємо, попри поширений міф і заяви істориків, про нібито непотоплюваний «Титанік» — лайнер, який належав британській компанії White Star Line, нещодавно виявлені факти свідчать про те, що судно не мало такої репутації і до катастрофи.

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