Чому не можна спати з увімкненим телевізором: вчені попередили про небезпеку

Чому не можна спати з увімкненим телевізором: вчені попередили про небезпеку

Експерти попередили про небезпечність не тільки телевізорів, а й смартфонів, які також відволікають від сну вночі.

Нове дослідження вчених показало, що спати з увімкненим телевізором може бути шкідливо для здоров'я. Крім того, це може призвести до ранньої смерті.

Дослідники Школи медицини Північно-Західного університету Чикаго (США) вивчили вплив навколишнього світла на здоров’я та звички сну 552 людей у ​​віці від 63 до 84 років.

З'ясувалося, що ті, хто спав навіть при найменшому освітленні, частіше страждали на діабет, ожиріння та гіпертонію.

"Люди повинні робити все можливе, щоб уникати або мінімізувати кількість світла, якому вони піддаються під час сну", - пояснила журналістам провідний дослідник Філіс Зі.

Вчені виявили, що інсулінорезистентність частіше виникала вранці після того, як люди спали в кімнаті з тьмяним освітленням, наприклад, що випромінює телевізор.

За словами американського сімейного лікаря, інсулінорезистентність, при якій клітини м’язів, жиру та печінки не реагують належним чином на інсулін, зазвичай асоціюється з діабетом другого типу, гіпертонією та серцево-судинними захворюваннями.

Тобто сон зі світлом від телевізора може впливати на здатність людини регулювати рівень глюкози.

Нагадаємо, якщо ви намагаєтеся скоротити кількість імпульсивних покупок, вам варто утриматися від вживання кави. Дослідження вчених показало, що кофеїн впливає не тільки на те, що ви купуєте, а й на те, скільки грошей ви витрачаєте при покупках.

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