Чому не варто купатися в басейні з різким запахом: вчені пояснили, що може ховатися у воді

Басейн / © Pixabay

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Влітку багато людей шукають порятунку від спеки в громадських басейнах або аквапарках. Але разом з охолодженням вода може принести й неприємності — попереджає імунологиня та професорка біомедичних наук Університету Квінніпіак Ліза Кучара. Вчена розповіла, які саме мікроорганізми можуть ховатися у воді та як мінімізувати ризики зараження.

Про це повідомило видання Live Science.

За словами науковиці, хлор, який зазвичай використовують для очищення басейнів, ефективний проти більшості патогенів. Але він не вбиває всі мікроорганізми одразу. Деякі з них здатні виживати у воді від кількох хвилин до кількох днів — навіть у хлорованому середовищі.

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Один із найстійкіших патогенів — криптоспоридій. Це мікроскопічний паразит, що має міцну зовнішню оболонку й може жити в хлорованій воді до 10 днів. Криптоспоридій викликає водянисту діарею. Він потрапляє у воду разом із фекаліями інфікованої людини, а заразитися можна, випадково проковтнувши воду з басейну. Іноді для зараження достатньо дуже малої кількості мікроба.

Ще один поширений збудник — синьогнійна паличка (Pseudomonas aeruginosa). Вона здатна спричинити висипання на шкірі, а також так зване «вухо плавця» — це зовнішній отит, запалення слухового проходу.

У воді басейнів також часто знаходять норовіруси та аденовіруси, які можуть викликати кишкові інфекції та респіраторні захворювання.

Крім мікробів, небезпеку становлять і продукти життєдіяльності людини, які плавають у воді: піт, сеча, шкірне сало, лусочки шкіри. Ці речовини вступають у реакцію з хлором і створюють хлораміни — побічні продукти, які можуть подразнювати очі, шкіру й дихальні шляхи. Саме вони є причиною різкого запаху хлору, а не чистота води, як вважають багато людей. Тобто якщо басейн має сильний запах хлору — це не добрий знак, а навпаки.

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Щоби зменшити ризик зараження, Кучара радить дотримуватися простих правил:

приймати душ до і після купання;

не ковтати воду з басейну;

не заходити у воду при розладі шлунка;

регулярно відвідувати туалет, особливо дітям;

міняти підгузки дітям щогодини;

не купатися з відкритими ранами;

ретельно витирати вуха після плавання.

Попри ризики, Кучара наголошує, що плавання — це корисна фізична активність, яка позитивно впливає на фізичне, соціальне та психологічне здоров’я. А дотримання гігієнічних норм значно знижує ймовірність захворіти.

Раніше ми повідомляли, чому в спеку не варто пити воду з пластикових пляшок.