Чому не варто спілкуватися з ChatGPT про особисте: попередження науковців

Штучний інтелект, який сталв невід’ємною частиною життя мільйонів людей, може становити серйозну загрозу для ментального здоров’я. У людей, які щоденно використовують подібні технології, фіксують значно вищий ризик появи симптомів депресії, тривожності та дратівливості.

Про це пише JAMA Network Open.

Американські науковці провели детальне онлайн-опитування, яке охопило понад 20 тисяч респондентів із різних штатів США. Вибірка включала людей різної статі, віку та раси, що дозволило отримати об’єктивну картину. Учасників запитували про частоту та мету використання нейромереж, таких як ChatGPT, а також про їхній психоемоційний стан.

Результати виявилися невтішними:

Щонайменше 10% учасників користуються ШІ щодня.

Понад 5% звертаються до чат-ботів кілька разів на день.

Щоденне використання ШІ пов’язане з підвищенням ризику помірної депресії майже на 30%.

Дослідники виявили цікаву та тривожну закономірність: ключовим фактором ризику є мета використання технологій. Серед найактивніших користувачів 87% застосовували ШІ для особистих цілей, і саме ця група виявилася найбільш вразливою.

Водночас ті, хто використовував нейромережі виключно для роботи (близько 50% опитаних) або навчання (понад 11%), мали значно менші показники тривожності.

Науковці наголошують: обмеження використання штучного інтелекту лише професійними завданнями може суттєво знизити ризик виникнення депресивних станів. Найбільшу схильність до негативного впливу ШІ виявили у людей віком від 25 до 64 років.

Окрім емоційних розладів, надмірна довіра до алгоритмів несе й інші загрози. У людей, які звикли покладатися на відповіді ШІ, знижується здатність до критичного мислення, що робить їх легкою здобиччю для дезінформації.

Моделі штучного інтелекту схильні «лестити» користувачам, підлаштовуючи відповіді під очікування людини. Це особливо небезпечно у питаннях здоров’я. Вже зафіксовано випадки, коли «галюцинації» ШІ призводили до реальних трагедій.

Зокрема, один з американців пережив отруєння та психоз після того, як за порадою чат-бота почав вживати токсичну сполуку замість звичайної солі.

