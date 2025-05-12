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- Наука та IT
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Чому не всі люди можуть виспатися за чотири години — нове дослідження
Наукові фахівці з’ясували, що причиною здібності висипатися в прискореному режимі може бути генетична мутація.
Вважається, що людина має спати по вісім годин на добу. Однак є люди, яким достатньо 4 години для відпочинку.
У новому дослідження вчені з’ясували, чому не всі можуть виспатися за 4 години, про це пише видання Independent.
Деякі люди народжуються зі зменшеною потребою у сні. Вони повноцінно відновлюються за чотири години у той час, коли іншим треба сім — дев’ять годин. Китайські вчені виявили генну мутацію, відповідальну за це.
Відкриття Китайської академії наук важливе ще й тому, що у більшості недосип провокує розвиток серцево-судинних захворювань і збільшує ризик раннього розвитку хвороби Альцгеймера. Люди з цією мутацією ніби мають суперсилу, яка дає можливість мало спати без шкоди для здоров’я.
Тривалість і якість сну залежить від обміну молекулами фосфату між нервовими клітинами. За це відповідає ген SIK3. І саме він мутував. Мутацію назвали N783Y. Вона змінює структуру білка SIK3, перешкоджаючи йому переносити молекули фосфату, йдеться у матеріалі. Модифіковані миші із цією мутацією спали в середньому на 30 хвилин менше.
Водночас есперти нагадують, що будь-яка людина, яка спить або менше шести-восьми годин, або більше, ризикує отримати такі проблеми зі здоров’ям, як підвищений кров’яний тиск, цукровий діабет і серцево-судинні захворювання.
Раніше повідомлялося, що сучасні дослідження показують, що жінкам потрібно щонайменше 7–9 годин сну щоночі. Насправді вони показують, що жінки, які сплять понад 9 годин, можуть бути сприйнятливішими до ожиріння та інших проблем зі здоров’ям.