Чому люди приручили не всіх диких тварин: 6 ознак можливих домашніх улюбленців

Лисиці могли б стати домашніми улюбленцями раніше за собак та кішок

Реклама

Багато хто мріяв про незвичайного дикого улюбленця, але одомашнення — це набагато складніший процес, ніж просто забрати тварину додому. Приручення є взаємовигідним симбіозом, який вимагає від тварини наявності шести ключових характеристик. Більшість ссавців цим вимогам не відповідають, тому тисячі років еволюції дали нам лише невелику кількість видів домашніх тварин у порівнянні з їхнім розмаїттям у дикій природі.

Про це пише IFLScience.

Перші друзі: не лише собаки та кішки

Одомашнення — це не просто утримання дикої тварини. Це взаємний обмін, в якому дві неспоріднені спільноти отримують вигоду. Вовки перетворилися на собак, отримуючи від людей їжу, тепло та захист, а дикі кішки стали менш дикими, коли виявили, що поселення людей, які приваблювали гризунів, є для них доступним «буфетом».

Реклама

Однак, згідно з дослідженнями, до того, як собаки та кішки стали найкращими друзями Homo sapiens, існував ще один вид, який міг отримати цей титул.

Дослідження 2024 року описує, як стародавні мисливці-збирачі в Південній Америці могли тримати лисиць як домашніх тварин ще до того, як на континент прибули одомашнені собаки. Доказом цього несподіваного союзу стало місце поховання віком 1500 років у Патагонії, де людський скелет був похований поруч із рештками вимерлого південноамериканського виду лисиці (Dusicyon avus).

Хімічний аналіз показав, що раціон лисиці був здебільшого схожий на людський, що свідчить про те, що її годували люди, а отже, вона, ймовірно, була компаньйоном або домашнім улюбленцем, що пояснює її навмисне поховання поруч із людьми.

Шість «золотих» характеристик

За словами професора географії Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі Джареда Даймонда, який виклав ці критерії у своїй книжці під назвою «Зброя, мікроби і сталь», переважна більшість ссавців ніколи не була одомашнена, оскільки вони не відповідають шести ключовим ознакам, необхідним для успішного приручення.

Реклама

Він перелічив ознаки, необхідні для домашнього улюбленця:

Здатність розмножуватися у неволі. Багато видів відмовляються розмножуватися в неволі, що унеможливлює створення постійної популяції. Гнучка дієта. Тварина повинна бути всеїдною або травоїдною, щоб вижити на «залишках» людської їжі. Хижаків, які харчуються лише м’ясом, утримувати занадто дорого. Швидке дозрівання. Види повинні швидко рости, щоб бути корисними для людей (наприклад, як джерело їжі чи праці). Поступлива (лагідна) природа. Тварина не повинна бути надто агресивною або панікувати в присутності людей. Соціальна ієрархія. Тварина має визнавати певний соціальний лад і сприймати людину як лідера. Стійкість та витривалість. Тварина повинна бути стійкою і не піддаватися паніці в незнайомому середовищі.

Експеримент із одомашненням лисиць

Те, що лисиці можуть бути одомашнені, не є цілковитою несподіванкою, оскільки вони, як і собаки, є псовими. У 1959 році радянські вчені розпочали експеримент, щоб одомашнити чорно-буру лисицю. На відміну від собак і кішок, одомашнення яких відбувалося поступово, цей експеримент був активним: вчені відбирали тварин виключно за ознакою покірності.

Цілеспрямований відбір призвів до разючої трансформації лише за 59 років.

«Вибравши із популяції диких лисиць лише покірних особин, уже за шість поколінь відбір, спрямований лише на покірність, дав підгрупу лисиць, які лизали руки експериментаторам, дозволяли себе гладити, скиглили, коли люди йшли, і виляли хвостами, коли люди наближалися», — написав Лі Алан Дугаткін у статті 2018 року про це дослідження.

Реклама

Крім поведінкових змін, одомашнені лисиці набули й фізичних: у них зменшився розмір надниркових залоз, знизився рівень гормонів стресу (глюкокортикоїдів), збільшився рівень серотоніну. У них також з’явилося плямисте хутро та ювенільні «риси обличчя» (коротші, кругліші, більш «собачі» морди).

Нагадаємо, «титул» найбільшого хижого ссавця у світі належить не леву чи ведмедю. Найбільшим хижаком серед ссавців насправді є морський гігант, чия вага більша за легкове авто.