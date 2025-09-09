Чому немає справжніх фото Чумацького шляху: науковиця пояснила, як створюють зображення

Зображення галактики Чумацький шлях поки що можуть бути лише реконструкцією наукових уявлень та розрахунків

Дивовижні та детальні знімки Чумацького Шляху, які ми бачимо в інтернеті та в наукових публікаціях, насправді не є справжніми фотографіями. Всі вони — лише ілюстрації, створені вченими.

Про це пише видання IFL Science з посиланням на слова колишньої аналітикині NASA Александри Дотен.

Чому неможливо сфотографувати нашу галактику

Основна причина полягає в тому, що ми перебуваємо всередині Чумацького Шляху, а саме на краю одного зі спіральних рукавів. Дотен пояснює це на простому прикладі: людство давно знало, що Земля кругла, але отримати її повне зображення стало можливим лише тоді, коли ми відлетіли достатньо далеко від планети, щоб її сфотографувати. Перше повне фото Землі, відоме як «Блакитний мармур», було зроблене у 1972 році з космічного корабля «Аполлон-17», що летів до Місяця.

«Кожне повне зображення Чумацького Шляху, яке ви бачите, — це ілюстрація», — зауважила Александра Дотен.

Вона наголошує, що ми не можемо бачити Галактику такою, як на ілюстраціях, і, на її думку, людство ніколи не зможе цього зробити. Щоб отримати такий знімок, космічному апарату потрібно буде відлетіти неймовірно далеко від диска Чумацького Шляху, що наразі є надто складним завданням для людства, яке досі не змогло вийти навіть за межі Сонячної системи.

Звідки ми знаємо, як виглядає Чумацький Шлях

Навіть без справжніх фотографій, ми маємо доволі чітке уявлення про те, як виглядає наша Галактика. Астрономи вивчають її форму, складають мапу розташування зірок, які ми бачимо на нічному небі. Це можна порівняти зі спробою сфотографувати колесо огляду в момент, коли перебуваєш в одній з його кабінок: ми не бачимо атракціон цілком, але можемо скласти уявлення про його форму і розміри, коли спостерігаємо за його окремими частинами.

Науковці здатні зображувати об’єкти всередині Галактики, зокрема надмасивну чорну діру в її центрі, щоб отримати уявлення про її загальну форму. Завдяки цьому, а також вивченню інших схожих галактик, ми знаємо, що Чумацький Шлях — це спіральна Галактика з перемичкою.

Науковці і надалі вивчатимуть нашу галактику і отримуватимуть все більше даних про її структуру. Але, за словами Дотен, швидше за все, ми і навіть кілька поколінь наших нащадків ніколи не побачимо справжнього фото, яке відтворить Чумацький шлях у всій його красі.

