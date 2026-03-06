Чому одні сузір’я видно завжди, а інші зникають: астрономи пояснили явище

Зорі / © Unsplash

На нічному небі можна помітити цікаву закономірність: деякі сузір’я та зірки видно завжди, а інші з’являються лише в певні пори року. Астрономи пояснюють, що це пов’язано з рухом Землі та особливостями так званого зоряного часу.

Про це повідомило видання The Conversation.

Наприклад, взимку легко знайти сузір’я Оріона — воно висить над горизонтом одразу після настання темряви. Але влітку воно зникає з вечірнього неба. Водночас знайома багатьом Велика Ведмедиця залишається видимою протягом усього року.

Причина — у тому, як Земля обертається. Планета робить повний оберт навколо своєї осі приблизно за 24 години, але відносно далеких зірок цей цикл трохи коротший — 23 години 56 хвилин. Така різниця означає, що зорі сходять приблизно на чотири хвилини раніше щодня. Через місяць сузір’я, яке з’являлося біля горизонту о 22:00, вже може піднятися значно вище на небі.

Саме тому Оріон наприкінці грудня видно низько над горизонтом після заходу Сонця, а в лютому чи березні він уже майже над головою. У серпні ж його можна побачити лише перед світанком.

Інша ситуація з Великою Ведмедицею. Вона належить до так званих циркумполярних сузір’їв — тих, що розташовані неподалік небесного полюса. Такі зорі не заходять за горизонт, а ніби обертаються навколо Полярної зірки, тому їх можна спостерігати впродовж усього року в Північній півкулі.

На екваторі, навпаки, циркумполярних зірок немає: там усі сузір’я сходять на сході та заходять на заході.

На вигляд нічного неба також впливають дуже повільні зміни — наприклад, прецесія Землі. Через гравітаційний вплив Сонця та планет вісь обертання нашої планети поступово зміщується, наче дзиґа. Через тисячі років це змінить розташування небесних полюсів і навіть «полярну» зірку. Наприклад, приблизно через 12 тисяч років роль Полярної виконуватиме яскрава зірка Вега.

