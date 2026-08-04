Чому одних будить легкий шерех, а інші не чують уві сні навіть гучних звуків: вчені знайшли причину

Деякі люди уві сні не чують шум навколо / © Freepik

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Дослідники з Лозаннського та Женевського університетів провели масштабний експеримент за участю 25 добровольців, щоб вивчити реакцію мозку на звуки під час сну. Науковці вимірювали електричну активність за допомогою електроенцефалографії та порівнювали реакцію на зовнішній шум із реакцією на власне серцебиття учасників.

Про це пише Newsweek.

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Перемикання уваги мозку

Під час експерименту виявилась чітка закономірність: коли людина переходить від стану бадьорості до фази швидкого сну (REM), реакція її мозку на будь-які зовнішні звуки стає дедалі слабшою.

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Цей ефект виявився найсильнішим під час так званого «фазичного» REM-сну, який зазвичай супроводжується швидкими рухами очей і найяскравішими сновидіннями.

Натомість реакція на серцебиття залишалася надзвичайно сильною протягом усього періоду сну і навіть суттєво посилювалася порівняно зі станом бадьорості.

Внутрішній і зовнішній світ

Автори дослідження описують цей складний фізіологічний процес як зміну балансу між екстероцепцією (обробкою інформації ззовні) та інтероцепцією (усвідомленням внутрішніх сигналів організму).

Тому люди, які продовжують міцно спати попри гучний шум, не стільки ігнорують ці звуки, скільки надають максимальний пріоритет інформації зсередини власного тіла.

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Щоб краще зрозуміти цей механізм, команда розробила спеціальний «аудіокардіоіндекс», який детально порівнює реакції мозку на звуки та удари серця в різні періоди відпочинку.

«Цей показник успішно продемонстрував поступовий перехід від орієнтації на звук під час неспання до абсолютної орієнтації на серцебиття у стані глибокого сну», — пояснюють науковці.

Загадкові біологічні ритми

Водночас сомнологи наголошують, що секрет пробудження без будильника криється не в унікальному таланті, а є результатом добре налагодженої роботи біологічного годинника. За кілька годин до пробудження організм починає виділяти кортизол, знижує рівень мелатоніну та підвищує температуру тіла, фізіологічно готуючи людину до ранкового підйому.

Люди, які з легкістю встають на світанку, зазвичай демонструють високий рівень самоорганізації та завжди дотримуються стабільного графіка відпочинку. Лікарі категорично не радять використовувати функцію відкладеного будильника, адже кілька додаткових хвилин дрімоти запускають новий цикл сну, різке переривання якого викликає сильну млявість та стрес.

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