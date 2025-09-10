ТСН у соціальних мережах

Чому покоління після 1939 року можуть не дожити до 100 років — нове дослідження

Тривалість життя більше не зростає так швидко. Вчені виявили, що люди, народжені після 1939 року, рідше доживатимуть до 100 років.

Старість

Старість / © pixabay.com

Тривалість життя у розвинених країнах зростала майже безперервно від початку ХХ століття. Це давало підстави сподіватися, що дедалі більше людей зможуть доживати до 100 років. Але нове міжнародне дослідження показало: така тенденція вже сповільнюється, і покоління, народжені після 1939 року, мають значно менше шансів стати довгожителями.

Про це повідомило Proceedings of the National Academy of Sciences.

Вчені проаналізували дані з 23 країн із високим рівнем доходу та зосередилися на когортах людей, народжених між 1939 і 2000 роками. З’ясувалося, що приріст тривалості життя, який раніше становив у середньому 0,46 року на кожне наступне покоління, скоротився на 37–52%. Інакше кажучи, темпи довголіття сповільнилися майже наполовину.

Основна причина полягає у тому, що смертність у дитячому віці перестала знижуватися так швидко, як у попередні десятиліття. Понад половину уповільнення пов’язане саме з показниками серед дітей до 5 років. Важливий вплив також мають тенденції смертності серед підлітків та молоді до 20 років.

Дослідники наголошують: навіть якщо їхні оцінки виявляться надто песимістичними, повернення до попередніх високих темпів зростання тривалості життя малоймовірне. Це означає, що покоління, народжені після 1939 року, з меншою ймовірністю доживатимуть до 100 років, ніж очікувалося раніше.

Науковці підкреслюють, що ці результати є важливим сигналом для урядів і суспільств: варто враховувати нові тенденції у прогнозах довголіття, плануванні соціальних програм та системи охорони здоров’я.

