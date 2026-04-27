Може пропустити катастрофу: чому людям не варто покладатися на ШІ-прогнози погоди

Прогнозування погоди зі штучним інтелектом / © ТСН

Штучний інтелект використовується у сотнях галузей виробництва та технологій. З його допомогою навіть вміють робити прогнози погоди. Однак прогнозування погоди за допомогою ШІ небезпечніше, ніж може здаватися.

Про це пише Gizmodo.

Чому небезпечно генерувати прогноз погоди штучним інтелектом

Моделі прогнозування на основі штучного інтелекту, звісно, мають чимало переваг перед класичними способами тлумачення погоди. Але ШІ погано підготовлений до того, щоб впоратися з волатильністю клімату, яка лише зростає.

У листопаді 1970 року на узбережжя тодішнього Східного Пакистану налетів циклон Бхола. Шторм із вітром 205 км/год та 10-метровою хвилею забрав життя від 300 до 500 тисяч людей. Сьогодні саме цей циклон вважають найсмертоноснішим за всю історію.

Однак якби він вдарив на десятиліття пізніше, наслідки могли бути іншими. Саме у 1970-ті роки змінився механізм прогнозування погоди. Відтоді для визначення погоди застосовують комп’ютерні моделі на основі фізики. Вони покращили прогнозування штормів та їхніх наслідків.

З розвитком ШІ змінюється і прогнозування погоди. Однак експерти побоюються, що нові моделі можуть виявитися не такими надійними у разі прогнозування безпрецедентних погодних явищ.

Дослідники вже називають це проблемою «сірого лебедя». Йдеться про екстремальні погодні явища, які фізично можливі, але трапляються настільки рідко, що їх майже немає в старих базах даних. Оскільки штучний інтелект використовує інформацію, що вже є у відкритому доступі, новітні системи прогнозу погоди можуть не враховувати всіх небезпек.

Значний вплив у цьому разі має і стрімка кліматична зміна — глобальне потепління, яке відбувається на планеті зараз. Унікальних погодних аномалій стає більше, але передбачити нові виклики можуть лише старі підходи, які працюють за сталими законами фізики.

Доцент геофізичних наук Чиказького університету Педрам Хассанзаде заявив, що штучний інтелект зазнає невдачі в прогнозуванні екстремальних погодних явищ. Результати торішнього дослідження свідчать, що ШІ не може точно прогнозувати події, яких раніше не було, оскільки це вимагає екстраполяції (спосіб передбачити те, чого ми знати не можемо, спираючись на відомі факти — ред.).

«Проблема не у випадкових промахах. Річ у тім, що моделі штучного інтелекту можуть непомітно помилятися, створюючи впевнені прогнози про нічим не примітну погоду, поки відбувається рекордний інцидент», — ділиться доцентка кафедри інформатики та інженерії Каліфорнійського університету в Сан-Дієго Роуз Ю.

Науковиця продовжила, що моделі штучного інтелекту можуть порушувати закони збереження природи ледь у помітний спосіб, які не відображаються у стандартних метриках.

Попри це, є кілька аргументів і на користь прогнозування погоди за допомогою ШІ:

ці методи швидші, дешевші та потребують менше обчислювальної інфраструктури;

коли йдеться про прогнозування типових погодних умов, штучний інтелект вправляється непогано і швидко покращується;

прогнозування з ШІ особливо цінне в регіонах, де бракує традиційної техніки для визначення погоди або коштів на неї;

темпи зростання точності ШІ постійно ростуть.

