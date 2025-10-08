Чому психопати не люблять тварин: вчені знайшли пояснення

Домашні улюбленці / © Credits

У голлівудських фільмах часто показують, що психопати знущаються з тварин. Виявляється, цьому є наукове пояснення: сербські вчені знайшли прямий зв’язок між психопатією та переконанням, що тварини менш цінні, ніж люди.

Про це пише Daily Mail.

Як зазначають вчені, люди, які мають ознаки психопатії — імпульсивність чи схильність до брехні — частіше принижують або ображають тварин.

Дослідження також показало, що ті, хто ненавидить тварин, можуть бути садистами, тобто вони отримують задоволення від заподіяння болю. Експерти підтверджують: люди зі злими намірами не люблять тварин.

«Жорстоке поводження щодо тварин часто пов’язане з домашнім насильством та навіть вбивствами. Тому будь-який випадок агресії щодо тварин може бути релевантним для клінічної оцінки антисоціальних тенденцій у дітей та дорослих», — кажуть дослідники з Белградського університету.

Собака та кіт / © Associated Press

Вчені дослідили зв’язок між ставленням до тварин і відомим психологічним явищем Темною тріадою.

Кожна з цих рис Темної тріади — нарцисизм, макіавеллізм, психопатія — складається з певних якостей:

макіавеллізм характеризується маніпуляціями та експлуатацією інших, цинічним зневажанням моралі та зосередженням на егоїзмі та обмані;

нарцисизм характеризується грандіозністю, гордістю, егоїзмом та відсутністю емпатії у людини;

психопатія характеризується стійкою антисоціальною поведінкою, імпульсивністю, егоїзмом та безсердечністю.

Іноді до Темної тріади приєднують і садизм, який характеризується схильністю людини бути жорстокою щодо інших заради власного задоволення або домінування, при цьому вона заподіює біль, страждання або приниження.

У першій частині дослідження 369 учасників відповідали на анкети, що вимірювали їхні риси Темної тріади та ставлення до тварин (включно з харчовими звичками).

Виявилося, що високий рівень психопатії та садизму безпосередньо пов’язаний із так званою «видовою дискримінацією» (видизмом).

Видизм — це поширене переконання, що люди морально вищі за інших тварин. Таке мислення призводить до ігнорування здатності тварин страждати та виправдовує їхню експлуатацію (для їжі, одягу чи експериментів).

Крім того, психопатичні та садистські риси пов’язані з меншою готовністю допомагати тваринам. Хоча нарцисизм не вплинув, макіавеллізм мав незначний зв’язок зі споживанням м’яса.

Психопат / фото ілюстративне / © Freepik

«Ми виявили, що так звані риси Темної тріади, зокрема психопатія та садизм, пов’язані з видизмом — підтримкою експлуатації тварин. Однак, загальні соціальні установки є більш важливими для наших стосунків з тваринами», — розповіла дослідниця Марія Бранкович.

Друге дослідження, в якому взяли учать 234 особи, підтвердило, що люди з високим рівнем психопатії схильні вірити в соціальні ієрархії. Це свідчить про те, що вони ставлять себе вище тварин.

На противагу цьому, емпатія (розуміння та бажання допомогти іншим) пов’язана з нижчим рівнем видової дискримінації.

Загалом, результати обох частин доводять, що риси Темної тріади мають чіткий зв’язок зі ставленням людини до тварин.

Раніше вчені розповіли, як коти можуть покращувати психічний та фізичний стан свого господаря. Згідно з твердженнями спеціалістів, пухнастики можуть знижувати рівень тривожності та самотності у людини, а також допомогти своїм власникам розвивати доброту, турботливість і емпатію.

