Чому рослини ростуть угору, а не лише вшир: вчені знайшли відповідь у моху

Рослина / © Associated Press

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Учені виявили білок, який міг відіграти ключову роль у тому, як давні рослини навчилися рости не лише вшир, а й угору. Нове дослідження моху показало, що для цього процесу недостатньо лише активації потрібних генів.

Про це йдеться в матеріалі Earth.com.

Дослідники з Копенгагенського університету вивчали мох Physcomitrium patens, який часто використовують як модель перших наземних рослин. На ранніх етапах розвитку мох росте пласкими нитками, що розповзаються по поверхні. Однак згодом він формує невеликі бруньки, з яких виростають вертикальні пагони.

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Саме цей перехід від плаского росту до вертикального зацікавив науковців. Раніше вважалося, що ключову роль у цьому відіграють гени, які вмикають або вимикають певні процеси в клітинах. Але нове дослідження показало, що цього пояснення недостатньо.

Під час аналізу білків моху вчені виявили раніше невідомий білок, який назвали RAK1. Він виявився незвичним за своєю будовою: фактично це два різні інструменти, об’єднані в один. Одна його частина передає сигнали всередині клітини, а інша змінює поведінку сусідніх білків за допомогою хімічних міток.

Подібного білка в інших групах рослин не знайшли. У більшості видів ці частини існують окремо, а в моху та близькоспорідненого виду вони об’єдналися в один білок.

Щоб перевірити роль RAK1, дослідники створили мох без цього білка та порівняли його зі звичайним. Результат був помітний уже за кілька тижнів: у рослин без RAK1 утворювалося значно менше вертикальних бруньок, а ті, що з’являлися, були асиметричними або дефектними.

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Без цього білка мох ніби повертався до більш давньої форми розвитку — розростався вшир, але не міг нормально формувати вертикальні пагони.

За словами дослідників, це означає, що самих генів недостатньо для переходу до росту вгору. Вони задають “план”, але клітина має ще отримати потрібний хімічний стан, щоб почати будувати тривимірну структуру.

Науковці вважають, що RAK1 міг стати одним із важливих елементів еволюції рослин. Ймовірно, предки моху не створили абсолютно новий механізм, а об’єднали два вже наявні білки в один. Це дозволило клітинам швидше пов’язувати сигнали з внутрішніми змінами, необхідними для росту вгору.

Дослідження допомагає краще зрозуміти, як рослини сотні мільйонів років тому перейшли від простого плаского росту до складних форм із пагонами, стеблами та гілками. Саме цей еволюційний крок згодом зробив можливими ліси, сади й більшість наземної рослинності, яку ми бачимо сьогодні.

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