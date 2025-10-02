Чому самці деяких тварин живуть менше: науковці знайшли пояснення

Мавпи / © Getty Images

Науковці провели найбільше дослідження, щоб зрозуміти, чому самці та самиці тварин мають різну тривалість життя. Для цього вони проаналізували дані про тривалість життя понад 1100 видів ссавців і птахів. З’ясувалося, що головну роль відіграють статеві хромосоми, рівень конкуренції за партнера та особливості поведінки.

Відповідне дослідження було опубліковано Science Advances.

Хто живе довше і чому

Вчені встановили, що види з різними статевими хромосомами мають суттєву різницю у тривалості життя. У ссавців самиці з парою хромосом XX у 72% випадків живуть довше за самців із XY. У птахів навпаки: самці мають перевагу у 68% випадків, адже саме самиця має різні хромосоми (ZW).

На тривалість життя впливає й конкуренція за самицю. Серед ссавців, де боротьба за партнерку найжорсткіша, самці живуть помітно менше. У птахів, більшість з яких моногамні, ситуація інша — довше живуть самці.

Ще один чинник — турбота про потомство. Наприклад, у приматів саме самиці піклуються про дитинчат, тож еволюційно вони отримали «запас часу», щоб забезпечити виживання нащадків.

Дика природа й неволя

Науковці також порівняли дані про тварин, які живуть у дикій природі та в неволі. Виявилося, що в умовах неволі відмінності між тривалістю життя самців і самиць менш виражені. Водночас повністю вони не зникають — різниця між статями все одно зберігається, як і у людей. Таким чином, результати підтверджують, що різна тривалість життя у самців і самиць має еволюційне підґрунтя, і повністю усунути цю різницю неможливо.

