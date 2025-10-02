- Дата публікації
Чому самці деяких тварин живуть менше: науковці знайшли пояснення
Чому самиці в багатьох видів тварин живуть довше? Дослідження вказує на роль хромосом, поведінки та навіть турботи про потомство.
Науковці провели найбільше дослідження, щоб зрозуміти, чому самці та самиці тварин мають різну тривалість життя. Для цього вони проаналізували дані про тривалість життя понад 1100 видів ссавців і птахів. З’ясувалося, що головну роль відіграють статеві хромосоми, рівень конкуренції за партнера та особливості поведінки.
Відповідне дослідження було опубліковано Science Advances.
Хто живе довше і чому
Вчені встановили, що види з різними статевими хромосомами мають суттєву різницю у тривалості життя. У ссавців самиці з парою хромосом XX у 72% випадків живуть довше за самців із XY. У птахів навпаки: самці мають перевагу у 68% випадків, адже саме самиця має різні хромосоми (ZW).
На тривалість життя впливає й конкуренція за самицю. Серед ссавців, де боротьба за партнерку найжорсткіша, самці живуть помітно менше. У птахів, більшість з яких моногамні, ситуація інша — довше живуть самці.
Ще один чинник — турбота про потомство. Наприклад, у приматів саме самиці піклуються про дитинчат, тож еволюційно вони отримали «запас часу», щоб забезпечити виживання нащадків.
Дика природа й неволя
Науковці також порівняли дані про тварин, які живуть у дикій природі та в неволі. Виявилося, що в умовах неволі відмінності між тривалістю життя самців і самиць менш виражені. Водночас повністю вони не зникають — різниця між статями все одно зберігається, як і у людей. Таким чином, результати підтверджують, що різна тривалість життя у самців і самиць має еволюційне підґрунтя, і повністю усунути цю різницю неможливо.
