Чому штучний інтелект стає фаворитом у керуванні контекстною рекламою Google Ads?

Багато хто з появою технологій ШІ почав перекладати завдання на плечі роботів, щоб звільнити дорогоцінні людино-години для більш важливих задач. Технологічні гіганти також почали масово впроваджувати ШІ у роботу, адже за цим приховані великі можливості та відчутна економія. Компанія Google не стала винятком, застосовуючи передові технології ШІ у сфері контекстної реклами Google Ads.

Автор нашої статті — Євген Холостенко, спеціаліст із контекстної реклами Google Ads та засновник агентства “Holostenko & Partners”, Google Partner Premier, яке входить до 3% найкращих агентств за версією Google.

Елементи автоматизації, машинного навчання та алгоритмічного керування з’явилися у системі Google Ads ще задовго до 2020 року, адже середовище Google Ads — це необмежений масив даних, що потребує подібних механізмів управління та обробки.

З посиленням конкуренції з боку Amazon та Facebook компанія Google, маючи величезні масиви даних, дійшла висновку — необхідно реалізувати керування рекламою «суперлюдиною», яка зробить рекламу ефективнішою, ніж у конкурентних платформ. У 2024 році компанія Google у своєму блозі заявила, що вже 80% рекламодавців використовують кампанії з елементами управління штучним інтелектом. У якості основного процесингового центру використовуються Gemini.

Якщо раніше у спеціаліста з реклами Google Ads йшли сотні людино-годин на формування ключових слів, груп оголошень та налаштування рекламних кампаній, то сьогодні робота виглядає дещо інакше — більше аналітики та менше рутинної роботи. Настала нова ера контекстної реклами з використанням ШІ.

Штучний інтелект у Google Ads — це вже не майбутнє, а сучасність цифрової реклами.

Контекстна реклама з використанням ШІ сьогодні означає:

Машинне навчання Збір даних та відстеження причинно-наслідкових зв’язків між усіма внутрішніми показниками та джерелами. Використання даних із спеціальних сигналів Google Signals Використання інформації про події користувачів на всіх майданчиках Google. Незалежне керування без активної участі спеціаліста Автоматизація прийняття та реалізації рішень на основі алгоритмів та знайдених причинно-наслідкових зв’язків без участі людини. Адаптація креативів під різні формати оголошень Google Ads навчився адаптувати зображення під різні формати та навіть монтувати відео. Інтелектуальне визначення релевантних пошукових запитів для показу оголошень Система навчається краще визначати синоніми та фразеологізми, у яких прихований цільовий сенс клієнта. Просування по всіх каналах за допомогою однієї рекламної кампанії Кампанії Performance Max стали успішним прикладом симбіозу машинного навчання, збору аналітики та пошуку клієнтів на всіх каналах одночасно.

Штучний інтелект у контекстній рекламі Google Ads підтвердив свою ефективність.

Сьогодні це самодостатній механізм, який збирає дані, накопичує їх, самообучається та приймає рішення в управлінні рекламою самостійно, заміщуючи на більшості етапів спеціаліста.

Швидкість роботи ШІ в рекламній системі Google миттєва, що замінило безліч ручних операцій та змістило фокус на аналіз даних. Проте сліпо довіряти штучному інтелекту ще досить небезпечно, оскільки він не враховує реальної ситуації у бізнесі рекламодавця.

За аналітикою нашого агентства, технології ШІ вже використовуються майже у 95% усіх проектів Google Ads. Якщо не застосовувати ці технології, проект стає неконкурентоспроможним, а результати реклами без їх використання значно дорожчі.

Чи існують недоліки використання ІІ у контекстній рекламі?

Відсутність логічного контролю Штучний інтелект — це робот, і в деяких випадках його дії не завжди адекватні відповідно до бізнес-цілей клієнта, що може змінити ситуацію. Саме тому за ним потрібен контроль. Відсутність проміжних звітів для аналізу Сучасні технології реклами орієнтовані на модель «вклад — результат», що не дає розуміння внутрішніх процесів реклами та аналітики. Це підстава для багатьох маркетологів називати систему «чорним ящиком». Менш кваліфіковані спеціалісти з контекстної реклами втрачають роботу Ручна робота автоматизується, але одночасно зростає попит на спеціалістів з аналізу даних, побудови аналітики та тегування для ефективного обміну інформацією між рекламними системами.

Висновки

Технології ШІ у контекстній рекламі успішно реалізовані та постійно розвиваються, забезпечуючи більш ефективні результати для рекламодавців.

Технології ШІ формують попит на дані та їх ефективний обмін, адже без цього ефективне керування рекламою неможливе.

Формується попит на спеціалістів з організації обміну даними, тегування та аналітики.

Технології ШІ потребують людського контролю через неможливість врахування ШІ факторів, які не відображені в наданій аналітиці.

ШІ не замінить маркетолога, а звільнить його для стратегічних завдань.

У конкурентній боротьбі переможе той, хто зможе правильно поєднувати можливості ШІ з людською експертизою, генеруючи найефективніші рішення. Через 2–3 роки використання ШІ в Google Ads стане не перевагою, а обов’язковою умовою для виживання на ринку.

За матеріалами “Holostenko & Partners”

Автор Євген Холостенко

holostenko.ua