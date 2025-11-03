- Дата публікації
-
- Категорія
- Наука та IT
- Кількість переглядів
- 217
- Час на прочитання
- 1 хв
Чому смартфон "вмирає" на морозі навіть із повним зарядом — пояснення експерта
Низькі температури впливають на роботу літій-іонних батарей, зменшуючи їхню ємність до 50%. Як захистити телефон від холоду — поради фахівців.
Взимку користувачі часто помічають, що навіть повністю заряджений смартфон раптово вимикається або швидко розряджається. Експерти пояснюють: усе через вплив низьких температур на акумулятор.
Про це йдеться в матеріалі iTech.ua.
У більшості сучасних пристроїв використовуються літій-іонні батареї, які працюють завдяки переміщенню заряджених частинок усередині комірки. Такі батареї складаються з анода, катода та електроліту, а оптимальна температура їхньої роботи — від 0 до 35°C.
При низьких температурах рух літієвих іонів сповільнюється, а електроліт стає густішим, що зменшує його провідність. Через це хімічні реакції відбуваються повільніше, і смартфон отримує менше енергії. Як наслідок — пристрій може почати економити заряд, зменшуючи яскравість екрана або продуктивність процесора.
У сильний мороз телефон може вимкнутися навіть тоді, коли індикатор показує, що заряд ще залишився.
Дослідження показують, що при температурі -10°C ємність батареї зменшується приблизно на 30%, а при -20°C — до 50%. Це означає, що частина заряду стає фізично недоступною.
Фахівці радять узимку тримати смартфон у внутрішній кишені й не ставити його на зарядку відразу після повернення з морозу, щоб уникнути пошкодження батареї.
Раніше ми розповідали про 12 способів продовжити роботу батареї iPhone без заміни акумулятора.