Чому смартфон "вмирає" на морозі навіть із повним зарядом — пояснення експерта

Взимку користувачі часто помічають, що навіть повністю заряджений смартфон раптово вимикається або швидко розряджається. Експерти пояснюють: усе через вплив низьких температур на акумулятор.

Про це йдеться в матеріалі iTech.ua.

У більшості сучасних пристроїв використовуються літій-іонні батареї, які працюють завдяки переміщенню заряджених частинок усередині комірки. Такі батареї складаються з анода, катода та електроліту, а оптимальна температура їхньої роботи — від 0 до 35°C.

При низьких температурах рух літієвих іонів сповільнюється, а електроліт стає густішим, що зменшує його провідність. Через це хімічні реакції відбуваються повільніше, і смартфон отримує менше енергії. Як наслідок — пристрій може почати економити заряд, зменшуючи яскравість екрана або продуктивність процесора.

У сильний мороз телефон може вимкнутися навіть тоді, коли індикатор показує, що заряд ще залишився.

Дослідження показують, що при температурі -10°C ємність батареї зменшується приблизно на 30%, а при -20°C — до 50%. Це означає, що частина заряду стає фізично недоступною.

Фахівці радять узимку тримати смартфон у внутрішній кишені й не ставити його на зарядку відразу після повернення з морозу, щоб уникнути пошкодження батареї.

Раніше ми розповідали про 12 способів продовжити роботу батареї iPhone без заміни акумулятора.