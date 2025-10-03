Чому собаки стають агресивними: вчені з’ясували справжню причину

Собака / © Associated Press

Агресивна поведінка собак здебільшого пов’язана не з їхнім характером, а з умовами, у яких вони зростали. Такі результати показало масштабне дослідження команди науковців Гарвардського університету,

Фахівці під керівництвом Хулії Еспінози зібрали дані про 4 497 собак, що належали до 211 різних порід. Власників опитували щодо реакцій тварин на 45 поширених тригерів агресії — серед них були раптові гучні звуки, поява незнайомців біля дверей чи ситуації, що викликають у собак страх. Окрім цього, дослідники збирали інформацію про те, чи стикалися тварини в дитинстві з жорстоким або зневажливим ставленням.

Результати показали, що найбільш агресивними у дорослому віці виявилися саме ті собаки, які зазнали негараздів у перші шість місяців життя. Це пояснюється тим, що саме цей період є найчутливішим у поведінковому розвитку тварин.

Учені наголошують: «Собаки з важким дитинством виявляли вищий рівень страху та агресії. Зв’язок між несприятливими факторами та агресією був найбільш вираженим для подій, що відбуваються в перші шість місяців життя, що збігається з чутливими періодами поведінкового розвитку».

При цьому агресія не залежала від статі, віку чи факту кастрації. Водночас були виявлені відмінності між породами. Наприклад, американський ескімоський собака, американський леопардовий гончак і сибірські хаскі виявилися особливо чутливими до негативного досвіду. Натомість золотисті ретривери та лабрадори навіть після складного дитинства рідше проявляли агресію.

Фахівці роблять висновок: деякі породи дійсно мають підвищений ризик розвитку полохливої чи агресивної поведінки, особливо ті, що виводилися для охорони худоби або полювання. Та головним чинником все ж залишається ранній досвід, тож відповідальність за майбутню поведінку собак лежить насамперед на їхніх господарях.

