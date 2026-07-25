Чому телефон сідає швидше з 5G і як це виправити

Використання мережі п’ятого покоління може скорочувати час автономної роботи смартфона / © pexels.com

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Різниця в споживанні енергії між 5G і 4G — це не міф і не перебільшення. Сучасні смартфони втрачають приблизно на 6−11% більше заряду під час роботи в мережі 5G порівняно з 4G LTE.

Про це пише batteriesplus.com.

Утім, розрив поступово скорочується: нові чипсети, на кшталт Snapdragon 8 Gen 2 і 3, керують 5G-модемом значно ощадливіше, ніж процесори від часів перших 5G-смартфонів — того ж iPhone 12.

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Відмовлятися від 5G назавжди зовсім не обов’язково — досить трохи підкрутити налаштування, щоб отримати і швидкість, і прийнятну автономність.

Нагадаємо, у Києві почали тестувати 5G на понад 300 базових станціях. Влада та мобільні оператори оцінять роботу мережі, щоб підготувати її до повноцінного запуску в Україні.

Наразі роботу пілотної мережі забезпечують понад 300 базових станцій, а 29% смартфонів українців уже мають технічну підтримку стандарту 5G.

Як налаштувати підключення до 5G

Зазвичай девайси, які мають технічну можливість, підключаються до 5G автоматично. В разі відсутності значка 5G фахівці рекомендують:

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Перевірити підтримку 5G у налаштуваннях стільникових даних та оновити операційну систему пристрою

Вимкнути режими енергозбереження та економії трафіку

Перезавантажити Мережу за допомогою режиму «У літаку» або перезапустити смартфон

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