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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Наука та IT
Кількість переглядів
82
Час на прочитання
1 хв

Чому телефон сідає швидше з 5G і як це виправити

Технологія 5G споживає більше енергії, ніж 4G, і це має вплив на час роботи акумулятора мобільного телефону. Дослідження вказують на те, що 5G може використовувати на 10% більше заряду батареї, ніж 4G.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
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Використання мережі п’ятого покоління може скорочувати час автономної роботи смартфона

Використання мережі п’ятого покоління може скорочувати час автономної роботи смартфона / © pexels.com

Різниця в споживанні енергії між 5G і 4G — це не міф і не перебільшення. Сучасні смартфони втрачають приблизно на 6−11% більше заряду під час роботи в мережі 5G порівняно з 4G LTE.

Про це пише batteriesplus.com.

Утім, розрив поступово скорочується: нові чипсети, на кшталт Snapdragon 8 Gen 2 і 3, керують 5G-модемом значно ощадливіше, ніж процесори від часів перших 5G-смартфонів — того ж iPhone 12.

Відмовлятися від 5G назавжди зовсім не обов’язково — досить трохи підкрутити налаштування, щоб отримати і швидкість, і прийнятну автономність.

Нагадаємо, у Києві почали тестувати 5G на понад 300 базових станціях. Влада та мобільні оператори оцінять роботу мережі, щоб підготувати її до повноцінного запуску в Україні.

Наразі роботу пілотної мережі забезпечують понад 300 базових станцій, а 29% смартфонів українців уже мають технічну підтримку стандарту 5G.

Як налаштувати підключення до 5G

Зазвичай девайси, які мають технічну можливість, підключаються до 5G автоматично. В разі відсутності значка 5G фахівці рекомендують:

  • Перевірити підтримку 5G у налаштуваннях стільникових даних та оновити операційну систему пристрою

  • Вимкнути режими енергозбереження та економії трафіку

  • Перезавантажити Мережу за допомогою режиму «У літаку» або перезапустити смартфон

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
82
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