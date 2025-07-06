Зіниці котів розширюються для максимального освітлення / © Pixabay

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Хоча акули і коти — це дві абсолютно різні групи тварин, еволюція обладнала їх очі схожою адаптацією. Це tapetum lucidum — шар, що розташований за сітківкою. Він відбиває світло і додатково скеровує його до фоторецепторних клітин.

Про це пише IFLScience.

У такий спосіб очі тварин отримують подвійну можливість зловити слабке світло у сутінках. Tapetum lucidum з латинської перекладається як «сяючий або дзеркальний шар». І саме тому очі в акул, котів та низки інших звірів світяться у темряві.

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Вважається, що білі акули бачать у темряві у десять разів краще за людей. Вони випливають на полювання в сутінках або перед світанком, бо так жертвам їх складніше помітити. Tapetum lucidum у білих акул складається з кристалів гуаніну (азотиста основа ДНК і РНК).

Коти теж полюють у темряві. Кристали їхнього tapetum lucidum збудовані із рибофлавіну та цинку. Це нутрієнти, які тварина засвоює з їжею. Організм котів не виробляє цих вітамінів. Тож при їх тривалій нестачі тварини починають гірше бачити у темряві.

Раніше повідомлялося, що японські вчені змогли виявити зв’язок між поведінкою домашніх котів та їхніми генами.