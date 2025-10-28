Чому у людей ростуть "хвости": залишок еволюції, який ми носимо досі

Куприк / © Shutterstock

Реклама

Хоча сучасна людина вже давно втратила хвіст, куприк — маленька трикутна кістка внизу хребта — все ще нагадує про наш еволюційний зв’язок із предками. Ця рудиментарна структура — залишок хвоста, який розвивається у людини ще на ембріональній стадії, а потім зникає.

Про це йдеться в матеріалі Discover magazine.

За словами Крістал Кеніг, доцента кафедри антропології Університету Південної Юти, людський куприк — «спадок далекого предка, який мав хвіст». Попри свою непомітність, він виконує кілька важливих функцій — слугує точкою кріплення м’язів і зв’язок тазового дна, що підтримують сечовий міхур, пряму кишку та матку, а також допомагає зберігати рівновагу у сидячому положенні.

Реклама

Фахівці з лікарні Маунт-Сінай (Нью-Йорк) зазначають, що травми куприка можуть бути дуже болісними: забиття гояться близько місяця, а переломи — до трьох. Біль часто посилюється при сидінні або дефекації, і для полегшення дискомфорту рекомендують спеціальні подушки з отвором посередині.

Під час внутрішньоутробного розвитку у більшості ембріонів людини формується маленький хвіст — між четвертим і восьмим тижнями він зазвичай зникає. Проте рідко, але трапляються випадки, коли дитина народжується з невеликим шкірним відростком у ділянці попереку.

2023 року в журналі Journal of Pediatric Surgery Case Reports описано випадок немовляти, яке народилося з таким рудиментом. Медичні дослідження показали, що “псевдохвіст” складався зі сполучної тканини, судин і нервів, але не містив кісток чи хрящів — ще одне нагадування про те, як глибоко в нашому тілі закодована історія еволюції.