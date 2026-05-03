Чому у собак зменшується мозок: дослідники розкрили вплив одомашнення

Собаки — вкрай розумні створіння, адже вони вміють зчитувати людські емоції, розуміють десятки команд і стають поводирями для людей. Та колись вони були ще розумнішими. Науковці виявили, що мозок собаки почав зменшуватися ще 5 тисяч років тому.

Дослідники описали процес зменшення собачого мозку в журналі Royal Society Open Science.

Мозок собак менший за мозок вовка, хоч вони дуже розумні тварини. Різке зменшення мозку у собак стало помітним щонайменше 5 тисяч років тому, пишуть дослідники.

Ранні «протособаки» мали мозок, близький за розміром до вовчого. Перелам трапився, найімовірніше, в неолітичних поселеннях людей.

Міжнародна команда науковців на чолі з Томасом Куккі з French National Centre for Scientific Research дослідила об’єм мозкової порожнини у давніх і сучасних собак та вовків.

Завдяки методам CT-сканування черепів і 3D-реконструкції внутрішньої порожнини черепа вони змогли виявити, що сучасні собаки, а також динго, сільські собаки й пізньонеолітичні собаки мали на 32% менший мозок, ніж давні й сучасні вовки.

Мозок собак та вовків порівнюють через те, що домашні собаки походять від вовкоподібних предків. Однак сучасний вовк не є предком сучасного домашнього собаки. Вони можуть вважатися лише «еволюційними родичами».

Найчастіше мозок одомашнених тварин є меншим, ніж у тих самих, але диких. Так, наприклад, це сталося зі свинями, коровами, кролями та вівцями. Їхні дикі «побратими» мають більший мозок. Це пов’язано з синдромом доместикації, коли від впливу життя поруч із людиною у тварин змінюються поведінка, звички, форма тіла, забарвлення, гормональна регуляція і навіть нервова система.

Однак із собаками все відбувається набагато складніше, оскільки люди почали взаємодіяти із вовками ще до появи землеробства. З часом взаємодія стала настільки сильною, що мозок майбутніх собак почав зменшуватися, адже тварини звикали жити із людиною і відбувався доместикаційний синдром.

Дослідники знайшли цікаві результати. Дві протособаки, що жили поруч із людьми приблизно 35 тисяч і 15 тисяч років тому, не мали доместикаційного синдрому, і їхні мозки не зменшувалися.

Це дало змогу зрозуміти, що одомашнення не відразу почало зменшувати мозок собак, а з плином часу та еволюції тварин. Усе змінилося під час неоліту, приблизно 5 000–4 500 років тому. Саме в цей період собачий мозок був значно меншим, ніж раніше.

Собаки епохи пізнього неоліту мали на 46% менший мозок, ніж їхні сучасники — вовки. За об’ємом він був близький до мозку сучасних маленьких порід собак.

Ключові зміни відбулися в неоліті, адже саме в цю добу люди частіше переходили до осілого способу життя та землеробства. Тодішні собаки не просто почали супроводжувати мисливців, а й харчуватися біля людей, жити біля них.

Однак менший мозок не означає менший інтелект. Грають роль структура мозку, нейронні мережі та завдання, які розв’язує тварина. Еволюція у собак могла не просто забрати частину мозку, а перепрограмувати його на інші завдання. Собаці не потрібно полювати, оцінювати ризики та жити без людської допомоги. Натомість корисними стали навички зчитувати людину, її емоції, жести й правила.

«Доместикація не зробила їх дурними», — заявив голова дослідження Томас Куккі.

Навпаки, внаслідок еволюції собаки стали надзвичайно комунікабельними.

