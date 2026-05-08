Чому у США багато вулканів: науковці пояснили географічний парадокс

В США розташовано найбільше вулканів на планеті / © Associated Press

За даними Глобальної програми вулканізму Смітсонівського інституту, саме Сполучені Штати Америки посідають перше місце у світі за кількістю вулканів — за останні 12 тисяч років там вивергалося аж 165 з них.

Про те, завдяки чому ця країна з великим відривом обігнала Японію, Росію та Індонезію, пише наукове видання IFLScience.

Секрет Тихоокеанського вогняного кільця

Більшість американських вулканів зосереджені на Алясці та вздовж західного узбережжя країни, від штату Вашингтон до Північної Каліфорнії. Усі вони розташовані на так званому «Тихоокеанському вогняному кільці» — підковоподібній зоні довжиною понад 40 тисяч кілометрів, яка є найбільш сейсмічно активним регіоном нашої планети.

Часті виверження тут зумовлені тектонікою плит: саме в цьому місці кілька літосферних плит стикаються з гігантською Тихоокеанською плитою. У процесі цього зіткнення щільніші породи занурюються під легші, плавляться глибоко під землею, перетворюються на розпечену магму і зрештою прориваються на поверхню у вигляді потужних вибухів.

Найвідомішим наслідком такого процесу стало виверження вулкана Сент-Хеленс у 1980 році, яке визнали найбільш руйнівним в історії США. А от найбільшим за обсягом викинутої магми у всьому ХХ столітті стало виверження на Алясці вулкана Катмай у 1912 році.

Аномальні гарячі точки на Гаваях

Але Тихоокеанське кільце — не єдина причина вулканічного лідерства Сполучених Штатів. Окремої уваги заслуговують Гаваї, де розташований Кілауеа — один із найактивніших вулканів у всьому світі. На відміну від своїх материкових «колег», він утворився не через зіткнення тектонічних плит, а завдяки так званій «гарячій точці».

Гаряча точка — це специфічна ділянка земної мантії, яка є аномально гарячою порівняно з навколишніми породами. Через цю величезну різницю температур розпечені шлейфи матеріалу піднімаються вгору, буквально пропікають земну кору і вириваються на поверхню, утворюючи нові вогнедишні гори просто посеред океану.

Такі виверження можуть тривати дуже довго, постійно змінюючи місцевий ландшафт. Наприклад, нинішня активність Кілауеа триває вже понад рік, періодично створюючи вражаючі природні явища — від гігантських фонтанів лави до унікальних і небезпечних вулканічних торнадо.

