Чому у вашому будинку Wi-Fi працює погано: експерти назвали головну причину

Багато користувачів помічали, що Wi-Fi працює нестабільно — у деяких кімнатах сигнал сильний, а в інших зовсім зникає. Експерти пояснили, що у будинку можуть бути так звані «мертві зони», де інтернет не працює через слабкий сигнал.

Про це повідомило видання CNET.

«Мертві зони» найчастіше виникають через поєднання кількох чинників:

надто велику відстань від Wi-Fi-роутера,

перешкоди у вигляді стін або великих меблів,

вплив побутової техніки та інших електронних пристроїв,

неправильне розташування маршрутизатора.

Щоб з’ясувати, у яких саме місцях сигнал слабкий або відсутній, експерти радять провести тест швидкості інтернету. Для цього достатньо відкрити на телефоні або ноутбуці будь-який сервіс вимірювання швидкості (наприклад, Speedtest) і перевірити якість з’єднання у різних кімнатах.

«Найкращий спосіб діагностувати мертву зону — це провести тест швидкості. Після цього тесту ви отримаєте доступ до ключової інформації, такої як швидкість завантаження та вивантаження, коливання та затримка. Ви можете просто дістати свій телефон у [можливій] мертвій зоні та провести тест швидкості звідти», — пояснив старший репортер з питань широкосмугового доступу Джо Супан.

Додатково фахівці радять створити карту покриття мережі за допомогою спеціальних додатків — Netspot або Fing, які доступні для Android та iOS. Такі програми показують силу сигналу у децибел-міліватах (дБм). Чим ближче показник до нуля, тим кращий сигнал:

–30 дБм — дуже сильне з’єднання,

–70 до –80 дБм — слабкий сигнал,

нижче –80 дБм — сигнал практично непридатний для використання.

Експерти зазначають, що фізичні перешкоди — найпоширеніша причина втрати сигналу. Товсті стіни, великі меблі, металеві предмети, побутова техніка, інше обладнання Wi-Fi та навіть акваріуми можуть послаблювати або повністю блокувати хвилі.

Перевірте розташування маршрутизатора. Роутер краще ставити у центральній частині будинку, подалі від стін і на висоті кількох футів від підлоги. Якщо він захований під полицею або за телевізором, сигнал може втрачати силу. Налаштуйте антени. Якщо пристрій має зовнішні антени, експерти радять спрямувати їх у різні боки, щоб забезпечити рівномірне покриття. Перезавантажте роутер. Це простий, але ефективний спосіб усунути збої. Для цього потрібно від’єднати пристрій від мережі на 30 секунд, а потім увімкнути знову. Скиньте налаштування до заводських. Якщо перезавантаження не допомогло, варто повернутися до стандартних параметрів. Це можна зробити через додаток або вебінтерфейс маршрутизатора, або натиснувши кнопку Reset на задній панелі пристрою.

Фахівці зазначають, що такі дії зазвичай допомагають відновити стабільний сигнал і повністю усунути «мертві» зони в оселі.

