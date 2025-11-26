Чому успішні музиканти помирають на 4 роки раніше за маловідомих колег: дослідження

Музиканти / © Unsplash

Науковці виявили неочікуваний зв’язок між музичним успіхом та тривалістю життя. Згідно з дослідженням, життя успішних музикантів із Європи та США в середньому на чотири роки коротше, ніж у їхніх менш відомих однолітків.

Про це стало відомо з дослідження в Journal of Epidemiology and Community Health.

Методологія та ключові висновки

Аналіз показав, що успіх підвищує ризик смерті музикантів на 33 відсотки. Цей вплив є порівнянним з іншим поширеним фактором ризику — курінням. Хоча багатство, яке приходить зі славою, зазвичай асоціюється з кращим здоров’ям і довголіттям, негативний вплив успіху виявився достатнім, щоб нівелювати ці переваги.

Науковці дослідили 324 успішних співаків, народжених між 1910 і 1975 роками, і порівняли їх із такою ж кількістю маловідомих музикантів, які мали однаковий вік, стать, національність, жанр та статус (соліст чи гурт). Успішні артисти в середньому доживали до 75 років, тоді як їхні менш відомі однолітки — до 79 років.

Музиканти, які виступали у складі гурту, мали на 26 відсотків нижчий ризик смерті, ніж солісти. Однак навіть учасники успішних гуртів все одно помирали раніше за своїх маловідомих колег. Статистичний аналіз підтвердив, що ризик смерті збільшувався саме з приходом слави, а не навпаки.

Ймовірні причини та обмеження дослідження

Науковці припускають, що підвищена смертність може бути пов’язана зі змінами в способі життя, які приносить слава. Наприклад, зміна режиму, коли більша активність уночі (гастролі, виступи). Також шкідливі звички, схильність до вживання психоактивних речовин та негативний вплив постійної суспільної уваги та тиску на психіку.

Через маленьку вибірку, яка складалася переважно з білих чоловіків із західної культури, науковці не змогли однозначно підтвердити причинно-наслідковий зв’язок та з’ясувати, чи поширюється цей ефект поза межами Заходу.

