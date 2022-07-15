Чому в дятлів немає струсів мозку під час довбання дерева: цікава теорія

Учені з Університету Антверпена вивчили біомеханіку кількох видів дятлів і поставили під сумнів теорію того, що в цих невеликих птахів мозок не пошкоджується через особливі "амортизатори".

Щодня дятли проводять величезну кількість часу, довбаючи дерева в пошуках їжі. Від постійних сильних ударів у них уже мав би тріснути череп і статися струс мозку. Але це не відбувається через особливу конструкцію голови, вважають бельгійські вчені.

Про це пише ScienceAlert.

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Дятли, коли б'ють дзьобом об дерево, здебільшого завдають 20 ударів на секунду. Сила цього удару може сягати 1,4 кг.

У рамках нового дослідження вчені зняли на камеру руху голови деяких видів дятлів, щоб зрозуміти, що захищає їхній мозок від руйнування.

"З’ясувалося, що під час ударів по дереву дятли не поглинають всю ударну хвилю. Їхня голова рухається як єдине ціле. Це можна порівняти з ударами потужного молотка", — пояснив Сем Ван Вассенберг з Університету Антверпена.

Нове дослідження показало, що між дзьобом і мозком немає значної сили, що амортизує, яка б пом'якшувала силу удару.

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