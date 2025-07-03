Чому вагітним варто слухати класичну музику: науковці відповіли

Вагітність / © Freepik

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Класична музика позитивно впливає на серцевий ритм ще ненародженої дитини. До такого висновку дійшли мексиканські вчені, які провели дослідження на групі з 36 вагітних жінок.

Про це повідомляє Interesting Engineering, пише Зелена газета.

У ході експерименту дослідники вивчали, як заспокійлива музика впливає на варіабельність серцевого ритму плода — один із ключових показників розвитку вегетативної нервової системи. Для аналізу використовували твори Каміля Сен-Санса («Лебідь») та Абундіо Мартінеса («Arpa de Oro»), які транслювали учасницям.

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Як розповів один з авторів дослідження Ерік Алонсо Абарка-Кастро, музика викликала миттєві зміни в серцевому ритмі плода, що свідчить про активацію нервової системи. Дослідниця Клаудія Лерма додала, що частота серцебиття ставала стабільнішою і передбачуванішою — це позитивна ознака дозрівання.

Дослідники наголшують, що прослуховування класичної музики під час вагітності може бути простим, природним і доступним способом підтримати здоровий розвиток дитини ще в утробі матері.

Нагадаємо, у Великій Британії розробили інноваційний тест, який може радикально змінити підхід до збереження вагітності. Його вже використовують у клінічній практиці, і він дає змогу виявити жінок, у яких підвищений ризик викидня — навіть до зачаття.

Це досягнення стало можливим завдяки дослідникам з Університету Ворвіка та Університетських лікарень Ковентрі та Ворикширського національного фонду охорони здоров’я. Вони зосередили увагу не на ембріоні, як це робилося раніше, а на стані слизової оболонки матки. Саме її аномалії можуть стати «тихою» причиною ранньої втрати вагітності.

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