Чому варто вимикати телефон раз на тиждень: відповідь експертів вас здивує

Смартфон варто періодично повністю вимикати / © Credits

У сучасному світі, де смартфон став невід’ємною частиною повсякденного життя, більшість користувачів залишають свої пристрої увімкненими цілодобово, сім днів на тиждень. Однак експерти з кібербезпеки, зокрема Національне агентство безпеки (NSA) США, наполегливо рекомендують вимикати телефон принаймні раз на тиждень. Ця проста дія, яка займає всього кілька секунд, може значно підвищити вашу безпеку та конфіденційність, а також позитивно вплинути на продуктивність самого пристрою.

Про це пише T4.

Основна причина, через яку варто регулярно вимикати телефон, полягає у боротьбі зі шпигунським програмним забезпеченням та іншими кіберзагрозами. Згідно з рекомендаціями NSA, періодичне перезавантаження допомагає розірвати з’єднання, встановлені шкідливими програмами, та видалити тимчасові файли, які можуть використовувати хакери. Багато видів шпигунського програмного забезпечення, що здатні відстежувати ваше місцезнаходження, прослуховувати розмови або отримувати доступ до особистих даних, потребують постійного підключення або збереження певних процесів у пам’яті пристрою. Вимкнення телефону перериває ці процеси, ускладнюючи зловмисникам подальше стеження та збір інформації. Хоча це не є панацеєю від усіх видів кібератак, регулярне перезавантаження створює додатковий бар’єр для багатьох поширених загроз.

Крім аспектів безпеки, вимкнення телефону має і практичні переваги для самого пристрою. Сучасні смартфони — це складні комп’ютери, які, як і будь-яка інша техніка, потребують періодичного оновлення та «очищення» пам’яті. Постійна робота призводить до накопичення тимчасових файлів, кешу та фонових процесів, які можуть уповільнювати роботу системи. Перезавантаження звільняє оперативну пам’ять, завершує непотрібні фонові програми та допомагає системі працювати більш плавно та ефективно. Це може покращити загальну продуктивність телефону, подовжити термін служби батареї та зменшити ймовірність збоїв або зависань.

Отже, рекомендація вимикати телефон принаймні раз на тиждень — це не просто забобон чи застаріла порада. Це проста, але ефективна звичка, яка підтверджена експертами з кібербезпеки та має реальні переваги для вашої цифрової безпеки та функціональності пристрою. Вона допомагає захиститися від потенційних кібератак і підтримує ваш смартфон у оптимальному робочому стані.

