Чому велика частина Канади лишається безлюдною: вчені назвали причину

Попри те, що Канада за площею входить до найбільших країн світу, значна її частина досі практично не заселена. Особливо це стосується північних територій, які люди намагаються оминати. Вчені пояснили, чому життя в цих регіонах надзвичайно складне.

Загальна площа Канади становить близько 9,985 мільйона квадратних кілометрів, однак чисельність населення країни ледве перевищує 40 мільйонів осіб. Для порівняння — у США проживає понад 340 мільйонів. Такий дисбаланс частково пояснюється тим, що більшість жителів Канади зосереджені у південних містах — Торонто, Монреалі, Калгарі, Оттаві та інших.

Однією з головних причин низької щільності населення на півночі є так званий Канадський щит — величезний геологічний масив, що охоплює приблизно половину країни. Це оголені докембрійські породи, які формують основу континентальної кори Північної Америки. Вони виходять на поверхню в Канаді, тоді як в інших регіонах континенту залягають глибше та вкриті ґрунтами.

Канадський щит утворився понад 3 мільярди років тому та складається з кількох геологічних провінцій — Казана, Девіса, Джеймса і Лаврентія. Колись тут височіли гори, які, ймовірно, були одними з найвищих на планеті, однак за мільярди років вони зруйнувалися. Сьогодні ця територія відома складним рельєфом, численними річками й озерами, а також дуже тонкими ґрунтами.

Саме ці фактори роблять освоєння території майже неможливим: тут складно розвивати сільське господарство, будувати дороги та інфраструктуру. Додатковим бар’єром є клімат: узимку температура в регіоні нерідко опускається нижче -40°C, а постійні сніги та льодові умови значно ускладнюють будь-яку діяльність.

Дослідники зазначають: навіть якби на півночі Канади з’явилося нове місто, його мешканцям довелося б постійно вирішувати проблеми з постачанням продуктів, ремонтом і утриманням доріг, а також з опаленням у надзвичайно суворих погодних умовах. Тому більшість канадців обирають життя на півдні, де клімат м’якіший, а ґрунти придатніші для господарювання.

Нагадаємо, науковці прогнозують, що до кінця XXI століття понад 2,3 мільйона людей у Європі можуть загинути від екстремальної спеки, спровокованої викидами парникових газів.