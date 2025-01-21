Чому ви забуваєте, навіщо пішли до іншої кімнати: сенсаційне відкриття щодо роботи мозку

Іноді, переходячи з однієї кімнати до іншої, людина забуває, що планувала зробити. Це пов'язано з "ефектом дверей", коли зміна простору викликає забування важливої інформації, оскільки мозок розділяє події на окремі етапи.

Про це пише IflScience.

Вчені досліджували цей ефект і розробили різні методи для його перевірки.

2011 року група дослідників з Університету Нотр-Дам провела експеримент, вивчаючи "ефект дверей", коли учасники переносили предмети через віртуальні або реальні середовища. Результати показали, що після того, як учасники проходили через двері, вони частіше забували інформацію, навіть якщо кілька хвилин тому думали про неї. Це явище, як стверджують вчені, демонструє, як наш мозок розподіляє досвід на окремі події – модель горизонту подій. Така організація пам'яті корисна для зберігання спогадів, але може призвести до короткочасного забування. Коли ми переходимо через кордон, мозок оновлює модель події, що може викликати втрату інформації, пов'язаної з попередніми подіями.

Професор психології Ґабріель Редванскі пояснив, що перехід через двері в нашій свідомості є кордоном, який розділяє події та допомагає їх зберігати. Таким чином, якщо ви вирушаєте з вітальні на кухню, з’єднання між бажанням взяти щось і місцем порушується, щойно ви потрапляєте на кухню.

2014 року було виявлено, що "ефект дверей" можна спостерігати навіть без реальних дверей – достатньо лише уявити перехід через двері, щоб цей ефект спрацював. Це свідчить про те, що модель горизонту подій працює навіть для уявлених просторів і не залежить від фізичного сприйняття.

Однак новіші дослідження взяли під сумнів цю модель. 2021 року, під час експерименту з віртуальною реальністю, "ефект дверей" не спостерігався, коли учасники просто переміщалися між кімнатами. Водночас коли учасникам давали завдання з підрахунком, що перевантажувало їхню пам'ять, "ефект дверей" проявлявся частіше. Це свідчить, що не тільки перехід через двері, але й зміна контексту, а також тиск на пам'ять можуть підвищити ймовірність короткочасного забуття.

У другому експерименті учасники повинні були виконувати завдання з запам'ятовування та одночасно виконувати завдання з підрахунку. Метою було перевірити, чи впливає підвищений тиск на їхню пам'ять.

В цьому другому експерименті "ефект дверей" проявився частіше. Власне, завдання з підрахунку перевантажило пам'ять людей, що зробило їх більш уразливими до "ефекту дверей". Автори також стверджують, що оскільки їхні віртуальні кімнати були фактично ідентичні, то проблема полягає не в тому, щоб пройти через двері, а в змінах контексту. Додайте до цього тиск перевантаженого розуму – і ви отримаєте більший шанс на короткочасне забуття.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, чи може депресія "затуманити мозок".

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