Чому з віком здається, що час минає швидше: пояснення вчених

Час / © Pixabay

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Багатьом здається, що з кожним роком час минає дедалі швидше. Вчені з’ясували, що це не ілюзія — мозок справді інакше сприймає час у різні періоди життя.

Про це пише Earth.com .

Новизна проти рутини: як формується відчуття часу

Дитинство наповнене «вперше»: перше купання, перший похід до школи, перший самостійний день без батьків. Ці моменти формують безліч яскравих спогадів і розтягують відчуття часу — здається, що день був довгим і насиченим.

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Натомість дорослі, зазвичай, живуть у режимі «копіпаст» — одні й ті ж дії, маршрути, завдання. Мозку не вистачає нових вражень, тому день скорочується до набору звичних кадрів.

Як пояснює психолог Марк Віттманн з Інституту психології та психічного здоров’я у Фрайбурзі, сприйняття часу тісно пов’язане з тим, наскільки багато нового ми сприймаємо щодня. Чим менше новизни — тим коротшим здається період.

Чим більше кадрів — тим довше триває день

Кожного разу, коли ми стикаємось з чимось незвичним, мозок вмикає режим пильності. Цей «вибух уваги» зберігає більше деталей у пам’яті, і пізніше день здається довшим.

Для дітей кожен момент — відкриття. Вони фіксують усе: нове слово, жарт на перерві, незнайому гру. Дорослі ж часто проживають дні в автоматичному режимі — спогадів менше, тому тиждень «пролітає» як один день.

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Дослідження з використанням VR (віртуальної реальності), проведене у 2024 році, показало: старші люди недооцінювали часові інтервали приблизно на 15%. Тобто новизна справді «сповільнює» внутрішній годинник.

Сигнали сповільнюються: як старіння впливає на час

У молодому віці нейронні сигнали передаються дуже швидко. З віком швидкість передачі знижується, а шляхи між рецепторами й мозком подовжуються. У результаті — мозок фіксує менше «кадрів» за секунду.

Це помітно навіть в очах: у молодих людей очі здійснюють більше мікро-рухів — саккад — за хвилину. З віком або втомою їх стає менше. Менше фіксацій — менше кадрів — коротше сприйняття подій.

Це як листати фліпбук: чим більше сторінок, тим плавніше рух. Якщо «листати» рідше, сюжет стає уривчастим, а в пам’яті — коротшим.

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Сон є ключем до «уповільнення» часу

Якісний сон допомагає «розтягнути» день. Виспані нейрони працюють швидше, краще фіксують інформацію та формують чіткіші спогади.

Навпаки, недосипання — ворог часу. Атлет після безсонної ночі пам’ятає лише окремі моменти гри, а студент — тільки початок і кінець іспиту. Хронічна втома робить життя розмитим: не тому, що час пришвидшився, а тому, що мозок фіксує менше.

Додайте сюди зниження рівня дофаміну — нейромедіатора, що відповідає за мотивацію та оцінку тривалості — і отримаєте ще один чинник спотвореного сприйняття.

Соцмережі крадуть час

Здавалося б, нескінченна стрічка TikTok чи Instagram має бути різноманітною. Але алгоритми часто показують подібний контент. Для мозку — це одна й та сама інформація, тому нічого нового не фіксується.

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Години минають, а в пам’яті — пусто. Додайте синє світло екранів, яке заважає сну, — і отримуєте подвійний удар по внутрішньому годиннику.

Натомість як радять вчені, краще замінити пасивний скролінг на активну новизну: новий рецепт, спроба намалювати, прогулянка незнайомим маршрутом. Це насичує пам’ять моментами, які «розтягують» день.

Рутина й обов’язки

Дорослі рідко мають змогу спонтанно досліджувати світ. Завантаженість справами — від роботи до фінансів — звужує увагу до задач, позбавляючи новизни.

Опитування 2023 року показало: люди похилого віку вдвічі частіше, ніж молодь, відчувають, що «рік промайнув миттєво». Причина — одноманітні дні, а не здоров’я.

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Утім, існують винятки. Так звані «супер-ейджери» — активні пенсіонери, які постійно навчаються та спілкуються — краще орієнтуються в часі й мають потужнішу пам’ять. Новизна тримає «внутрішню камеру» активною.

Як уповільнити час власноруч

Сприйняття часу можна змінити. Для цього не потрібно кардинально міняти життя:

Спіть по 7–9 годин щодня.

Плануйте щотижня хоча б одну нову активність: іншу прогулянку, нове хобі або спробуйте іншу мову.

Звертайте увагу на деталі — звуки, кольори, запахи.

Відмовтесь від щоденного скролінгу під обід і пройдіться вулицею: зафіксуйте 5 речей, які раніше не помічали.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що науковці довели, що люди можуть потрапити у майбутнє і подорож в часі реальна.