Чому Земля "незбалансована": що змусило континенти скупчитись на одному боці планети

Якщо подивитися на глобус, можна помітити, що більшість суші скупчена на одному боці планети, а протилежна сторона зайнята величезним та майже «порожнім» Тихим океаном.

Планета Земля

Тихий океан займає майже половину площі поверхні Землі / © Daily Mail

Карти світу можуть створювати враження, що суша рівномірно розподілена по Землі. Проте, якщо взяти глобус і подивитись на планету з боку Тихого океану, можна знайти такий кут, де в полі зору буде лише вода. На протилежному боці, де розташовані Африка, Європа та Азія, скупчена левова частка всієї суші.

Чому ж континенти скупчилися лише на одному боці Землі? Про це пише IFL Science.

Спадщина Пангеї та цикл суперконтинентів

Причиною такого «скупчення» є Пангея — останній суперконтинент, який існував приблизно від 336 до 175 мільйонів років тому. Ми досі є свідками процесу його розпаду.

Попри те, що континенти, як-от Північна та Південна Америка, вже досить сильно відійшли від Європи та Африки (Атлантичний океан продовжує розширюватися), вони ще не встигли розподілитися рівномірно навколо земної кулі.

«Річ у тім, що сили континентального дрейфу зміщують континенти по поверхні Землі. Протягом сотень мільйонів років континенти стягуються до купи та врешті решт, утворюють суперконтинент, а потім суперконтинент розпадається так само легко, як і зібрався,» — йдеться у публікації.

Вся справа в циклі суперконтинентів: кожні 300–500 мільйонів років більша частина суші об’єднується в один суперконтинент. Щоб отримати такий статус, має бути зібрано докупи щонайменше 75% усієї суші. Хоча Європа, Азія та Африка зараз об’єднані, вони становлять лише 57% загальної площі Землі.

Найвідомішим доказом розколу Пангеї є те, наскільки ідеально лінії узбережжя Південної Америки та Африки підходять одна до одної.

Що буде далі

За словами вчених, у найближчі кілька десятків мільйонів років континети продовжать розходитись: Євразія рухатиметься на схід, а Америки — на захід.

Проте пізніше, через багато мільйонів років, континенти можуть знову почати «зближуватися», щоб сформувати новий суперконтинент у майбутньому.

Нагадаємо, нове дослідження морського дна розкрило дивовижні деталі екологічних катастроф, одна з яких перетворила водойму на солону пустелю, а друга відновила Червоне море через понад 600 тисяч років.

