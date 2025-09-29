Чому жінкам завжди дуже холодно, а чоловікам спекотно: вчені відповіли

Холодно / © Credits

З настанням осені в багатьох домогосподарствах розпочинається справжня «битва за ковдру» та термостат. Жінки, відчуваючи осінню прохолоду, прагнуть витягнути з шафи теплу зимову ковдру, водночас чоловіки, побоюючись спітнілих ночей, наполягають на легкому літньому покривалі.

Про це пише Daily Mail.

Наука підтверджує, що чоловікам варто виявляти більше співчуття: жінки справді відчувають холод гостріше.

Різниця у 2–3 градуси: фізіологічні причини

Дослідження показують, що жінкам комфортніше за температури, яка на два-три градуси Цельсія вища, ніж чоловікам. Ця різниця також позитивно впливає на їхню продуктивність на робочому місці.

Фізіологиня Клер Еглін з Університету Портсмута пояснює, що причина криється у відмінностях функціонування чоловічого та жіночого організмів:

Температура шкіри: хоча середня температура тіла однакова (близько 37∘C), температура шкіри у жінок зазвичай нижча, що впливає на сприйняття холоду. Метаболізм і м’язова маса: чоловіки зазвичай мають більше м’язової маси. Що більше м’язів, то більше енергії спалюється і більше тепла виробляється організмом навіть у стані спокою. Відповідно чоловіки виробляють більше тепла. Розподіл жиру: у жінок більше підшкірного жиру, який виконує ізолювальну функцію, захищаючи органи. Але цей жировий шар віддаляє шкіру від кровоносних судин, які зігрівають, тому навіть за теплої внутрішньої температури тіла шкіра здається прохолодною. Естроген і судини: гормон естроген може спричиняти швидше звуження кровоносних судин у шкірі жінок на холоді. Це зберігає тепло для життєво важливих органів (серця, мозку), але призводить до того, що руки й ноги стають холоднішими.

Вплив гормонального циклу та віку

Навіть менструальний цикл може впливати на сприйняття температури. Жінки можуть відчувати прохолоду під час домінування естрогену (початок циклу), а температура тіла підвищується на 0,3−0,5 °C після овуляції, коли підвищується рівень прогестерону.

Крім того, дослідження показують, що за нижчих температур чоловіки краще впорюються з математичними та усними завданнями, водночас жінки виходять на перший план, коли температура підвищується до 24 °C (комфортна температура для чоловіків — 21−22 °C).

З віком чутливість до холоду зростає в обох статей, але у жінок зниження рівня естрогену під час менопаузи та зменшення підшкірного жиру додатково посилюють відчуття холоду.

Вирішення «ковдрового конфлікту»

Докторка Еглін радить парам, які сперечаються через термостат, шукати компроміс. Встановіть оптимальну температуру для приміщення, а для індивідуального комфорту використовуйте додаткові шари одягу чи спеціальні ковдри.

Три популярні способи уникнути «перетягування ковдри»:

Скандинавський метод сну. Використання двох окремих односпальних ковдр замість однієї двоспальної. Кожен партнер обирає бажану товщину, що усуває нічні суперечки. Спліттог (Partner Duvets). Спеціальні ковдри з різною щільністю наповнювача з кожного боку. Одна половина залишається прохолодною, інша — теплою. Збільшення розміру. Вибір ковдри, яка на один розмір більша, ніж ліжко. Додаткова ширина гарантує, що навіть неспокійний партнер не залишить іншого без покриття.

