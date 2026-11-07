Чому жінки мерзнуть більше за чоловіків: науковці знайшли можливе пояснення

Жінка взимку / © ТСН

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Нове дослідження виявило можливий біологічний механізм, який пояснює, чому жінки частіше мерзнуть і надають перевагу вищій температурі, ніж чоловіки. Вчені з’ясували, що важливу роль у сприйнятті тепла й холоду можуть відігравати тестостерон і спеціальні білки-рецептори в нервових закінченнях шкіри.

Про це повідомляє видання Live Science з посиланням на дослідження, опубліковане 28 жовтня в журналі Journal of Physiology.

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Дослідники вивчали відмінності у сприйнятті температури на прикладі мишей. В експерименті взяли участь 30 самців і 27 самок, яким запропонували обирати між двома поверхнями з різною температурою.

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З’ясувалося, що самки значно частіше обирали тепліші ділянки. Середня температура поверхні, якій віддавали перевагу самці, становила близько 32 градусів Цельсія, тоді як у самок цей показник сягав 36 градусів.

При цьому суттєвих відмінностей між самцями та самками за температурою тіла і шкіри дослідники не виявили. Це дозволило припустити, що причину слід шукати не в особливостях терморегуляції, а в тому, як нервова система сприймає тепло й холод.

Яку роль може відігравати тестостерон

Учені зосередили увагу на спеціальних білках у нервових закінченнях шкіри, які реагують на температурні зміни та передають відповідні сигнали до мозку.

Експерименти показали, що блокування рецептора тепла у самців мишей змінювало їхню поведінку: вони починали частіше обирати тепліші поверхні. Натомість у самок аналогічне втручання практично не впливало на температурні вподобання.

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Ключову підказку дослідники отримали під час експериментів із гормонами. Коли самцям заблокували вироблення тестостерону, вони почали частіше обирати тепліші ділянки. А самки, яким вводили тестостерон, навпаки, втрачали виражену прихильність до вищих температур.

Водночас вплив естрогену та прогестерону не дав аналогічного результату. Це дозволило науковцям припустити, що саме тестостерон є одним із головних чинників статевих відмінностей у сприйнятті температури.

Тож чому жінки мерзнуть частіше?

Співавтор дослідження Пітер Макнотон із лондонського Королівського коледжу зазначив, що тестостерон, імовірно, впливає на роботу температурних рецепторів опосередковано — через регуляцію активності генів. Однак точний механізм цього процесу поки не встановлений.

Науковці також наголошують, що гормональні зміни не повністю усунули відмінності між самцями та самками мишей. Отже, існують й інші чинники, які ще належить дослідити.

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Безпосередніх експериментів за участю людей у межах цієї роботи не проводили. Проте, за словами Макнотона, люди мають аналогічні сенсорні білки, які, ймовірно, працюють подібним чином.

Автори дослідження вважають, що отримані результати можуть допомогти краще зрозуміти особливості людського сприйняття температури. Зокрема, ці знання можуть стати корисними під час проєктування житлових і робочих приміщень, а також у вивченні неврологічних порушень, за яких люди надмірно реагують на тепло або холод.

Нагадаємо, мозок людини може впорядковувати емоційну інформацію за допомогою системи, схожої на шестикутну сітку. Такий механізм вчені виявили в ділянці мозку, яка бере участь в обробці емоцій.

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