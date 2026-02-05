ТСН у соціальних мережах

Наука та IT
88
Чому змії можуть жити без їжі тижнями й навіть місяцями: науковці знайшли пояснення

Змії, хамелеони та деякі ящірки втратили гормон голоду грелін у процесі еволюції. Це дозволило їм зменшити витрати енергії та обходитися без їжі тижнями й навіть місяцями, з’ясували науковці.

Кирило Шостак
Змія

Змія / © Pixabay

У процесі еволюції змії, хамелеони та деякі види ящірок втратили гени, відповідальні за синтез гормону голоду греліну. Саме це пояснює їхню здатність обходитися без їжі протягом тижнів і навіть місяців, зберігаючи при цьому енергію.

Про це йдеться в дослідженні, опублікованому в журналі Royal Society Open Biology.

Грелін — гормон, який у більшості хребетних сигналізує організму про потребу в їжі. Втім, аналіз геномів 112 видів рептилій показав: у всіх досліджених видів змій, кількох хамелеонів та ящірок роду Phrynocephalus відповідні гени або повністю зникли, або втратили здатність працювати.

Науковці вивчали гени, що кодують сам грелін, а також фермент MBOAT4, необхідний для його активації. З’ясувалося, що в удавів і пітонів збереглися лише фрагменти цих генів, тоді як гадюки, кобри, мамби та полозові втратили їх повністю. У круглоголовок ген греліну був пошкоджений, але ген ферменту MBOAT4 залишився функціональним.

Дослідники дійшли висновку, що втрата “гормону голоду” відбувалася незалежно кілька разів у різних лініях рептилій. Таке еволюційне пристосування виявилося вигідним для тварин, які полюють рідко й тривалий час перебувають у засідці. Відсутність постійного відчуття голоду дозволяє їм знижувати витрати енергії та виживати без регулярного харчування.

За словами авторів дослідження, ці відкриття демонструють, наскільки гнучкими можуть бути гормональні механізми в ході еволюції — і як їхня втрата іноді стає перевагою для виживання.

Нагадаємо, у США вилупилася рідкісна двоголова змія. Фахівчиня, яка займається розведенням змій з 2021 року, зізналася, що вперше зіткнулася з подібним явищем.

88
