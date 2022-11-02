Чому зникає мобільний зв'язок та Інтернет під час відключення світла – пояснення експерта

За його словами, якщо мережі електропостачання виключаються занадто часто, то акумулятори на базових станціях просто не встигають перезаряджатися.

Під час відключення електрики в Україні дуже часто зникає мобільний зв'язок і Інтернет.

Чому так трапляється, чи можна цьому запобігти і як все ж залишатися на зв'язку, розповів консультант, експерт телекомунікаційного ринку Роман Хіміч в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

За його словами, абсолютна більшість базових станцій мобільного зв’язку в Україні в якості джерел живлення використовують акумулятори. Акумулятори можуть підтримувати функціонування протягом кількох годин.

"Оператори називають 4-5 годин. Я гадаю, це відповідає дійсності", — каже Хіміч.

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Експерт пояснює, що на відміну від мобільного телефону, який заряджається кілька годин, а потім може працювати добу, в базових станціях все відбувається навпаки. Вона заряджається добу, а потім може видавати енергію лиш декілька годин. І це проблема номер один.

"Якщо мережі електропостачання виключаються занадто часто, то акумулятори на базових станціях просто не встигають перезаряджатися. Другий момент — абсолютна більшість базових станцій, українських мереж стільникового зв’язку зберігають свою функціональність. Вони дозволяють бодай телефонувати або відправляти смс. Головні проблеми виникають із мобільним Інтернетом", — говорить експерт телекомунікаційного ринку.

Проблема мобільного Інтернету

Він пояснює, що коли зникає електропостачання в побутових електромережах, то перестають працювати і звичайні Інтернет-провайдери, які забезпечують абсолютну більшість трафіку даних. Тоді всі люди масово вмикають мобільний Інтернет, внаслідок чого виникає перенавантаження стільникового зв’язку.

"Вони не можуть виступати в якості повноцінної заміни фіксованих мереж. Їхня ємність набагато менша", — пояснив Хіміч.

Як зекономити трафік

Експерт додає, що найбільше трафіку йде на відео. Тому потрібно скоротити перегляд відеоконтенту.

"У налаштуваннях має бути найменша якість відео. Але найкраще за нинішніх умов повернутися до тексту і читати. 90% трафіку — це відеоконтент", — сказав Хіміч.

Нагадаємо, що масовані ракетні атаки РФ, які дуже часто відбуваються щопонеділка, спричинили пошкодження критичної інфраструктури, в деяких регіонах почалися перебої з електроенергією.

Так, вранці 31 жовтня після серії вибухів у Києві виникли проблеми з електропостачанням та мобільним зв'язком.

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