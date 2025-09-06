Чому зникають комахи: вчені знайшли страшну причину масового вимирання

Чисельність комах стрімко зменшується по всій планеті / © Pexels

Нове дослідження Університету Північної Кароліни в Чапел-Хілл виявило, що популяції комах стрімко скорочуються навіть у відносно незайманих куточках природи, що викликає серйозне занепокоєння щодо здоров’я екосистем, які залежать від них.

Про це пише видання Phys.org з посиланням на результати дослідження, опубліковані в журналі Ecology.

Це відкриття заповнює критичну прогалину в глобальних дослідженнях комах, оскільки більшість звітів зосереджувалися на місцях проживання, які вже зазнали незворотних змін внаслідок людської діяльності.

Дослідження в незайманій природі

Доцент кафедри біології в Університеті Північної Кароліни в Чапел-Хілл, Кіт Сокмен, протягом 15 сезонів між 2004 і 2024 роками вивчав чисельність летючих комах на субальпійському лузі в Колорадо. Ця ділянка має 38-річну історію погодних даних і мінімальний прямий вплив людини.

За результатами дослідження, він виявив середнє щорічне зниження чисельності комах на 6,6%, що становить 72,4% падіння за 20-річний період. Дослідження також показало, що це різке зниження пов’язане зі зростанням літніх температур.

«У комах унікальне, якщо не сказати, сумнівне становище в кризі біорізноманіття завдяки екологічним послугам, таким як колообіг поживних речовин і запилення, які вони надають, а також через їхню вразливість до змін навколишнього середовища. Комахи необхідні для функціонування наземних і прісноводних екосистем», — заявив Сокмен.

Тривожний сигнал для екосистем

Виявлене зниження чисельності в незайманих районах демонструє, що драматичні втрати можуть відбуватися навіть там, де прямий людський вплив мінімальний, що свідчить про те, що зміна клімату може бути ключовим фактором. Це дослідження підкреслює необхідність більш комплексного моніторингу популяцій комах у різних ландшафтах і додає терміновості пошуку розв’язання проблеми зміни клімату.

«Кілька нещодавніх досліджень повідомляють про значне скорочення чисельності комах у різних екосистемах, змінених людиною, особливо в Північній Америці та Європі. Більшість таких досліджень повідомляють про екосистеми, на які безпосередньо вплинула людина або які оточені такими зміненими районами, що викликає питання про вимирання комах та їх рушійні сили в більш природних районах», — зазначає Сокмен.

Результати дослідження мають особливе значення для збереження біорізноманіття. Гори є домівкою для непропорційно великої кількості ендемічних видів, адаптованих до місцевості, включаючи комах. Тому, як підкреслює вчений, статус гір як центрів біорізноманіття може бути під загрозою, якщо виявлена тенденція відображає ширші процеси.

«Дуже ймовірно, що скорочення, показане тут, відображає ширші тенденції. Навіть зараз, коли я думаю про ці висновки, у мене по спині пробігає холодок», — додав Сокмен.

Нагадаємо, Ісландія залишається однією з небагатьох країн світу, де немає комарів. Вчені пояснюють це суворим і нестабільним кліматом, що робить неможливим виживання личинок та яєць, а глобальне потепління може загрожувати цій унікальності.