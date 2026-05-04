Деякі вчені вважають, що неандертальці були приречені на вимирання / © Associated Press

Останні неандертальці вимерли майже 40 тисяч років тому. У ті часи на Землі існували ізольовані популяції H. neanderthalensis, які зникали неодночасно. Вчені вважають, що така ситуація склалася через Homo sapiens, які прийшли на Близький Схід і до Європи з Африки.

Про це пише iflscience.

Дослідники з Монреальського університету використали великі масиви археологічних та етнографічних даних, щоб змоделювати, як стародавні популяції були розселені по Європі. Ці моделі, які зазвичай застосовуються до рослин і тварин, були адаптовані для кращого розуміння доісторичних людських спільнот.

Науковиця Аріана Берк пояснила, що точних даних про населення 35 000 років тому не існує, тому команда спиралася на інформацію про добре вивчені суспільства мисливців-збирачів. Ці джерела допомогли їм оцінити, як групи переміщалися та взаємодіяли. Згідно з даними, група з 25–50 осіб зазвичай займала територію площею близько 2500 квадратних кілометрів, підтримуючи контакти з сусідніми групами.

Дослідження охоплювало період від 60 000 до 35 000 років тому, коли в Європі відбувалися значні кліматичні зміни та поширення Homo sapiens. Результати показали, що екологічний стрес і конкуренція самі по собі не можуть повністю пояснити зникнення неандертальців. Натомість на перший план вийшли відмінності в соціальній структурі. Homo sapiens частіше зустрічалися в регіонах із міцними зв’язками між групами, особливо вздовж південних і прибережних маршрутів. Ці зв’язки дозволяли спільнотам залишатися на зв’язку та підтримувати одне одного у скрутні часи.

Взаємодія між неандертальцями та Homo sapiens додала додаткового тиску. Оскільки обидві групи могли мати спільне потомство, їхні стосунки, ймовірно, включали поєднання конкуренції та обмеженого схрещування. Однак неандертальці, які вже були невеликими та вразливими популяціями, стикалися з більшими викликами під час адаптації до цих змін.

Раніше повідомлялося, неандертальці могли застосовувати березовий дьоготь не лише як клей для інструментів, а й як засіб для оброблення ран. Такий висновок зробили науковці після серії експериментів, під час яких відтворили давні технології та перевірили властивості цієї речовини.

