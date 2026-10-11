Чому зникнення неандертальців відображає наші власні тривоги

Неандертальці

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Теорії про те, чому неандертальці вимерли, нерідко відображають не лише наукові пошуки, а й страхи сучасного суспільства.

Про це пише livescience.

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Автор досліджує, як пояснення зникнення неандертальців формувалися під впливом суспільних побоювань певної епохи. За його спостереженнями, повідомлення в медіа могли підлаштовувати наукові дані так, щоб вони відповідали тривогам сучасників.

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Чому зникнення неандертальців досі цікавить науковців

Причини вимирання неандертальців залишаються предметом численних досліджень. Серед можливих пояснень — поширення хвороб, кліматичні зміни та інші чинники, які могли вплинути на виживання давніх людських популяцій.

У книзі «Неандертальці серед нас» Пітер Салінс звертає увагу на те, що теорії про долю неандертальців можуть відображати не тільки наукові гіпотези, а й страхи суспільства, яке їх обговорює.

Нагадаємо, десятки тисяч років тому неандертальці під час схрещування із сучасними людьми передали нам унікальну генетичну спадщину. Вони передали нам ген швидкого росту м’язів, але успадкували його далеко не всі.

Нові археологічні знахідки на півдні Туреччини свідчать про те, що сучасні люди та неандертальці не просто ділили спільну територію.

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