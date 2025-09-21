Чорна діра може вибухнути протягом найближчих 10 років: чи є загроза

Чорна діра / © European Southern Observatory

Дослідники з Массачусетського університету попередили про високу ймовірність вибуху чорної діри у найближче десятиліття. За їхніми розрахунками, до 2035 року шанс того, що вибухне хоча б одна первинна чорна діра (PBH), сягає 90%.

Про це пише Daily Mail.

За словами провідного автора дослідження Майкла Бейкера, спостереження таких подій стануть можливими за допомогою сучасних космічних і наземних телескопів. ”Ми не стверджуємо, що це обов’язково станеться саме в цьому десятилітті, але ймовірність дуже висока”, — зазначив він.

Первинні чорні діри, на відміну від звичайних, утворюються не після колапсу зірки, а в перші секунди після Великого вибуху. Вони менші за звичайні чорні діри та можуть вибухати через процес, відомий як випромінювання Хокінга.

Як пояснюють вчені, легші чорні діри швидше “випаровуються”, стають гарячішими та врешті вибухають, випускаючи частинки, у тому числі й такі, існування яких поки що не підтверджене. Це може дати ключ до розгадки походження Всесвіту та фундаментальних часток.

Нова робота, опублікована в журналі Physical Review Letters, описує “правдоподібний сценарій”, за яким сучасні експерименти зможуть зафіксувати вибух PBH, що, за словами авторів, може стати справжньою революцією у фізиці.

“Ми повинні бути готові, щоб максимально використати шанс спостерігати вибух чорної діри, коли це станеться”, — підсумували вчені.