Чорна діра, що ламає теорії: вчені розкрили загадку найяскравішої галактики

Найяскравіша галактика «харчується» своїми меншими сусідами / © NRAO / AUI / NSF

Космічні обсерваторії продовжують розкривати таємниці раннього Всесвіту та пояснювати явища, які роками ставили астрофізиків у глухий кут. Цього разу вченим вдалося розгадати природу екстремальної яскравості галактики W2246−0526, яка з’явилася всього через 1,2 мільярда років після Великого вибуху і належить до рідкісного класу об’єктів, прихованих гарячим пилом.

Про результати нового масштабного дослідження, які пояснюють феномен цієї надмасивної структури, пише Daily Galaxy.

Полярний пил як джерело аномального світіння

Галактика W2246−0526 є найвіддаленішим і найяскравішим відомим об’єктом свого типу, випромінюючи у 100 трильйонів разів більше світла, ніж наше Сонце. Головним «двигуном» цього процесу є надмасивна чорна діра, яка активно поглинає матерію. Проте довгий час вчені не могли зрозуміти, чому вона випромінює настільки величезну кількість саме інфрачервоної енергії, адже у видимому спектрі галактика залишається майже непомітною через товстий шар космічного пилу, розігрітого до 180°C.

Команда дослідників під керівництвом Хараламбії Варнави використала надчутливі дані телескопа Джеймс Вебб для створення нових комп’ютерних моделей. Прорив стався, коли в симуляцію додали хмари полярного пилу, розташовані над і під чорною дірою, а не лише навколо її екватора. Виявилося, що саме ці товсті пилові структури на полюсах поглинають інтенсивну радіацію від активного ядра і перевипромінюють її в інфрачервоному діапазоні, працюючи як гігантський космічний підсилювач яскравості.

Чорна діра-монстр та стрімке зростання

Окрім розгадки інфрачервоного феномену, вчені переглянули фізичні параметри самої галактики та її ядра. Виявилося, що центральна чорна діра приховує в собі приголомшливу масу — близько 23 мільярдів Сонць, що робить її однією з найважчих у ранньому Всесвіті. Ба більше, цей монструозний об’єкт самостійно генерує від 72% до 81% усієї енергії, яку випромінює галактика.

Паралельно з цим астрономи зафіксували всередині системи надзвичайно інтенсивний, але відносно молодий спалах зореутворення, темпи якого в тисячі разів перевищують показники нашого Чумацького Шляху. Нові вимірювання вказують на те, що чорна діра може поглинати матерію з неймовірною швидкістю, порушуючи традиційні теоретичні межі. Це відкриття доводить, що у далекому Всесвіті за товстими шарами пилу може ховатися ще ціла популяція подібних екстремальних галактик, які раніше залишалися непоміченими для дослідників.

