Чорна діра в Тихому океані: вчені пояснили, що насправді ховається під темною плямою

2021 року зображення Google Maps викликало неабияке обговорення через незвичайну темну трикутну пляму в центрі Тихого океану.

Про це повідомило видання Live Science.

"Острів-загадка", породив численні теорії, зокрема про глибокі ями або військові бази. Однак, як виявилося, загадка мала набагато простіше пояснення.

Ця темна пляма насправді виявилася островом Схід, що належить Республіці Кірибаті. Острів, розташований за понад 6 000 км від Австралії, є кораловим атолом площею лише 0,25 км². Його характерний чорний колір зумовлений густими деревами пізонії, що покривають більшу частину острова. Деревина цих дерев настільки щільна, що створює ефект темної плями, коли її видно з орбіти.

Існування густого лісу не є випадковим — пізонії ростуть дуже близько одна до одної, що перешкоджає іншим рослинам вкорінюватися. Крім того, ці дерева приваблюють численних морських птахів, таких як олуші та фрегати. Водночас птахи часто застрягають у насіннєвих коробочках пізонії, що може призводити до накопичення кісток під деревами.

Вчені зазначають, що острів Схід не був заселений людьми через відсутність прісної води, і на сьогодні немає жодних слідів постійного населення на ньому.

Нагадаємо, вчені знайшли таємне "місто мертвих", якому понад три тисячі років.

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