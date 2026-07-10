Чорна діра в центрі Чумацького Шляху здивувала вчених: вона не знищує зорі

Чорна діра

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У центрі Чумацького Шляху надмасивна чорна діра Стрілець A* (Sagittarius A*) поводиться не так, як очікували астрономи. Нові спостереження показали, що деякі об’єкти поблизу неї не руйнуються під дією колосальної гравітації, а роками зберігають стабільні орбіти.

Дослідження опубліковане в журналі Astronomy & Astrophysics, про що повідомляє SciTechDaily.

Вчені знайшли несподівану «тиху зону» біля чорної діри

Традиційно надмасивні чорні діри вважаються одними з найруйнівніших об’єктів у Всесвіті. Їхня гравітація настільки потужна, що здатна буквально розтягувати зорі та газові хмари на довгі нитки — цей процес отримав назву спагеттифікація.

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Однак нові спостереження свідчать, що неподалік Стрільця A* існують об’єкти, які успішно витримують екстремальні умови та продовжують рухатися стабільними орбітами.

Загадковий об’єкт G2 виявився не просто хмарою пилу

Особливу увагу дослідники приділили об’єкту G2, який багато років вважали звичайною хмарою газу та пилу. За попередніми моделями, після зближення з чорною дірою він мав бути повністю зруйнований.

Втім, спостереження за допомогою інструмента ERIS, встановленого на Дуже великому телескопі (VLT) Європейської південної обсерваторії в Чилі, показали зовсім іншу картину.

G2 не лише зберіг компактну форму, а й продовжив рухатися стабільною орбітою.

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На думку астрономів, усередині пилової оболонки може приховуватися зоря, а сам пиловий кокон захищає її від руйнівного впливу гравітації.

Подвійна зоря вижила там, де це вважалося майже неможливим

Не менш несподіваною стала поведінка системи D9 — подвійної зорі, відкритої у 2024 році.

За теоретичними прогнозами, такі системи поблизу надмасивної чорної діри повинні швидко руйнуватися або зливатися в одну зорю.

Проте нові спостереження підтвердили, що D9 продовжує існувати саме як подвійна система.

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Також стабільними залишаються загадкові пилові об’єкти X3 та X7, хоча попередні моделі передбачали значно коротший час їхнього існування.

Чорна діра може не лише руйнувати, а й сприяти народженню нових зір

Керівник дослідження Флоріан Пайсскер із Кельнського університету зазначає, що результати змінюють уявлення про процеси в центрі нашої галактики.

За словами вчених, Стрілець A* може бути не лише «космічним руйнівником», а й відігравати роль у формуванні нових зір або незвичних пилових структур.

Дослідник Масарикового університету Міхал Заячек припускає, що саме взаємодія поблизу чорної діри може сприяти появі нових екзотичних об’єктів, зокрема після злиття подвійних зоряних систем.

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Попереду — нові дослідження

Науковці планують продовжити спостереження за G2, D9, X3 та X7 за допомогою ERIS, а в майбутньому — використати можливості Надвеликого телескопа (ELT), який зараз будується.

Очікується, що це допоможе зрозуміти, як зорі та пилові структури можуть виживати поблизу надмасивних чорних дір і чи подібні процеси відбуваються в центрах інших галактик.

Нагадаємо, раніше вчені опублікували перше в історії зображення чорної діри в центрі нашої Галактики.

Дослідники також попередили про високу ймовірність вибуху чорної діри у найближче десятиліття. За їхніми розрахунками, до 2035 року шанс того, що вибухне хоча б одна первинна чорна діра (PBH), сягає 90%.

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