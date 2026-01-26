Чорна діра "воскресла" через 100 мільйонів років: учені зробили незвичайне відкриття

Відкриття здивувало вчених / © pexels.com

Учені виявили чорну діру, яка «воскресла» через 100 мільйонів років «сну». Вона перебуває в центрі гігантської галактики, яка випромінює надзвичайно потужні радіохвилі.

Про це повідомляє Live Science.

У цієї гігантської галактики є великі, розмиті плазмові пелюстки. Вони вказують, що приблизно 240 мільйонів років тому тут існували активні джети. Але вчені з’ясували, що всередині цих пелюсток перебувають дрібніші та яскравіші плазмові джети, вік яких становить лише 140 мільйонів років.

Це свідчить про те, що активне галактичне ядро (АГЯ) — центральна область, в якій перебуває надмасивна чорна діра галактики, — відновило свою роботу після періоду затишшя.

«Це вражаюче нашарування молодих джетів усередині старіших, виснажених пелюсток є ознакою епізодичного АГЯ — галактики, чий центральний двигун постійно вмикається і вимикається протягом космічних часових масштабів», — сказала дослідниця Кумарі.

