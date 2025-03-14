Чорна діра, яка випускає струмені плазми в бік Землі, шокувала учених дивною поведінкою

Блазар BL Ящірки був виявлений майже 100 років тому і він розташований на відстані 900 млн світлових років від нас.

Астрономи за допомогою космічних телескопів провели нове дослідження надмасивної чорної діри, відомої як блазар BL Ящірки, та виявили у нього дуже дивну поведінку.

Дослідження опубліковано в журналі Astronomy & Astrophysics, пише Phys.

Як відомо, надмасивні чорні діри поглинають не всю матерію і частина її вилітає в космос майже зі швидкістю світла у вигляді іонізованих струменів плазми. Якщо такий струмінь спрямований у бік Землі, то цей об'єкт називається блазаром.

Блазар BL Ящірки був виявлений майже 100 років тому і він розташований на відстані 900 млн світлових років від нас.

Залежно від властивостей електромагнітного випромінювання, що випускається струменями, астрономи ділять блазари на різні класи залежно від енергетичного спектра їхнього випромінювання: низькочастотні, високочастотні та проміжні.

Раніше астрофізики вважали, що блазар BL Ящірки належить до проміжного класу. Але нове спостереження показало, що цей блазар періодично змінює енергетичний спектр електромагнітного випромінювання, а тому може одночасно належати до трьох класів. Тобто він поводиться як космічний хамелеон.

Пояснити фізику, яка лежить в основі цього явища, науковці поки що не можуть. У астрофізиків є кілька робочих теорій, які потребують перевірки, а поки що блазар BL Ящірки не можна точно класифікувати.

Нагадаємо, раніше дослідники NASA з космічної рентгенівської обсерваторії "Чандра" виявили на знімках з галактики Центавр А слід дивної форми від потужного струменя плазми з гігантської чорної діри після зіткнення з невідомим об'єктом.

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