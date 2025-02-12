Чорна пантера: створено найшвидшого у світі чотириногого робота – фото, подробиці

Вчені з китайського університету Чжецзян нещодавно оголосили, що їхній робот "Чорна пантера" досягнув постійної швидкості 10 метрів на секунду, що є світовим рекордом для чотириногих роботів. Його представили після найшвидшого у світі людиноподібного робота.

Як повідомляє Oddity Central, Black Panther розробляється в Міжнародному науково-технічному інноваційному центрі Ханчжоу при Чжецзянському університеті від 2018 року, але протягом перших шести років вчені намагалися перевищити швидкість 6 метрів на секунду.

У ранніх експериментах, щойно робот перевищував цей швидкісний поріг, він зазнавав серйозних пошкоджень, таких як розриви "литок", а в деяких випадках руйнувався весь тулуб. Однак після численних випробувань і спроб імітувати суглобові та м'язові структури різних тварин і навіть людини, дослідникам вдалося зробити важливі модифікації, наприклад, додати пружини між суглобами ніг для пом'якшення удару, і на початку цього року Black Panther досягнув рекордної швидкості 10 м/с.

Дослідники пояснили, що вони змогли досягти цієї важливої віхи завдяки впровадженню інноваційних алгоритмів управління та експериментуванню з різними матеріалами і конструкціями.

Робот "Чорна пантера"

Рекордна швидкість Black Panther – 10 м/с – наближається до найвищої швидкості бігу людини, якої можуть досягти лише елітні спринтери на 100-метровій дистанції. Зараз китайські дослідники націлені на іншу швидкість – 15 м/с.

Такі машини, як "Чорна пантера", поки що можуть розвивати рекордну швидкість лише в контрольованому середовищі. Китайські дослідники пояснили, що підтримання швидкості 10 м/с вимагає величезної кількості енергії і є важким випробуванням для організму під час бігу твердою поверхнею, тому поки що це можна зробити лише на біговій доріжці.

Чотириногий робот Black Panther важить 38 кг і має зріст 0,63 метра. Тим часом, найшвидший у світі людиноподібний робот має зріст 170 см, важить близько 65 кілограмів і може бігати зі швидкістю 3,6 метра на секунду.

Нагадаємо, раніше вчені створили роботів із "копитами лося". Тести показали, що такі ноги значно покращують прохідність роботів.

Читайте також: