Чорне море стало бірюзовим: NASA показало незвичне явище з космосу

Чорне море 22 червня / © NASA

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Чорне море щовесни та на початку літа змінює свій звичний темний колір на яскравий бірюзовий через масове цвітіння фітопланктону. Саме таке природне явище зафіксував супутник NASA PACE.

Про це повідомило NASA, опублікувавши супутниковий знімок, отриманий за допомогою приладу Ocean Color Instrument (OCI), встановленого на супутнику PACE (Plankton, Aerosol, Cloud, Ocean Ecosystem) 22 червня. На зображенні видно, що значна частина поверхні Чорного моря набула насиченого бірюзового відтінку.

У NASA пояснили, що незвичний колір води, ймовірно, спричиняють кокколітофори — різновид фітопланктону, вкритий пластинками карбонату кальцію. Саме ці мікроскопічні організми під час масового цвітіння можуть надавати поверхні моря молочно-блакитного або бірюзового забарвлення. Найчастіше вони домінують у водоймі наприкінці весни та на початку літа.

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В інші пори року ситуація змінюється. За даними NASA, у Чорному морі більш поширеними стають діатомові водорості — мікроскопічні водорості з кремнієвими оболонками. На відміну від кокколітофорів, вони не освітлюють воду, а навпаки роблять її темнішою.

Бірюзового кольору набув і Босфор — вузька протока, яка проходить через Стамбул і з’єднує Чорне море з Мармуровим. Ще 27 травня 2026 року астронавт на борту Міжнародної космічної станції сфотографував цвітіння фітопланктону в протоці. На знімку було видно, як течії переносять його по обидва боки водного шляху.

Чорне море 27 травня / © NASA

У NASA пояснюють, що попри мікроскопічний розмір кокколітофорів, під час масового цвітіння їхня концентрація стає настільки великою, що зміну кольору води можна побачити навіть із супутників. Саме тому космічні спостереження допомагають ученим відстежувати поширення фітопланктону, особливо в районах, де складно регулярно брати зразки води.

Окрім візуального ефекту, такі цвітіння мають важливе значення для вуглецевого циклу океану. Коли кокколітофори гинуть, частина поглинутого ними вуглецю осідає на дні моря, де може залишатися протягом дуже тривалого часу.

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Нагадаємо, раніше ми розповідали, що в НПП «Тузлівські лимани» повідомили про масову загибель дельфінів у Чорному морі. За місяць зафіксували 56 мертвих тварин. Крім того, біля Одеси виявляли китоподібних з ознаками контузії.

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