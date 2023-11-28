Чорний пил астероїда, якому 4,6 мільярда років: вчені готуються розкрити його таємницю

Попередні аналізи дослідників NASA показали, що шматки астероїда були багаті вуглецем і водою.

Музей природної історії в Лондоні отримав чорний пил та гранули, взяті із астероїда віком 4,6 мільярда років. Вчені готуються розкрити його таємницю.

Про це пише The Guardian.

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Дослідники з музею отримали 100 мг матеріалу, якому 4,6 мільярда років. Журналісти нагадують, що пил та частинки астероїда були взяті за 200 метрів від Землі під час місії NASA 2020 року. Тоді к осмічний корабель ненадовго торкнувся астероїда Бенну, який має ймовірність зіткнення із Землею протягом наступних 300 років.

"Це дивовижно. Це як маленька скарбниця, яка повертає нас до початку Сонячної системи", – сказав доктор Ешлі Кінг, планетолог, який працюватиме над частинками в музеї.

Попередні аналізи дослідників NASA показали, що шматки астероїда були багаті вуглецем і водою. Причому частина вуглецю пов’язана з органічними сполуками. Вчені планують вивчати зразки протягом десятиліть, щоб зрозуміти, як утворилася Сонячна система і чи доставляли астероїди значну кількість води на Землю та інші планети.

Однією з ключових областей досліджень буде аналіз ізотопів водню у воді, зв’язаній із астероїда Бенну, щоб побачити, чи збігається якийсь із них із знайденим в океанах Землі.

Перші два роки досліджень у Музеї природної історії будуть зосереджені на неруйнівних тестах, таких як рентгенівська дифракція та електронна мікроскопія, щоб дізнатися про мінеральний склад і структуру Бенну.

Нагадаємо, науковці виявили нову планету, на якій іде дощ із піску.

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